Ladri in casa di Kean a Firenze, bottino che sfiora i 300mila euro: spariti gli orologi di lusso

Ladri nell’abitazione di Moise Kean. Bottino dal valore di 300mila euro approfittando della sua assenza. Sottratti orologi di lusso del calciatore.

Moise Kean ha subito un furto all'interno della sua abitazione a Firenze. L'attaccante della Fiorentina e della Nazionale Italiana, che vive nel quartiere di Campo di Marte, si è visto sottrarre un bottino che sfiora quasi i 300mila euro. Non si tratta infatti di sottrazione di soldi in contanti, ma di oggetti preziosi che appunto arrivano a questa cifra. I ladri, secondo una prima ricostruzione fatta dai carabinieri della Sezione Investigazioni Scientifiche dell’Arma, sarebbero riusciti ad entrare all'interno della casa di Kean passando dal retro dell'abitazione. In questo modo sarebbero poi riusciti a fare il loro ingresso indisturbati sottraendo al calciatore orologi di lusso ma anche altri oggetti di valore.

Kean in quel momento non era in casa. Il giocatore, come riporta anche la Rai, è all'estero e probabilmente è andato in vacanza dopo la fine del campionato e il mancato approdo dell'Italia ai Mondiali. Gli inquirenti che stanno indagando ora sul caso attenderanno il rientro del giocatore per convocarlo. Sarà sentito e collaborerà alla ricognizione degli oggetti mancati, necessaria per fare una stima precisa del valore del bottino rubato. Nel frattempo sono state acquisite anche le immagini della videosorveglianza presenti in zona che potrebbero aiutare a identificare i responsabili del furto.

Kean al momento del furto era all’estero.

L'abitazione di Kean è di fatto presente nello stesso stabile che in passato era stato occupato già dall'ex difensore viola Nikola Milenkovic. Chi sta indagando sul caso vorrà dunque capire se i ladri fossero già a conoscenza degli oggetti di valore presenti all'interno dell'abitazione. Di certo non si conclude per niente nel migliore dei modi la stagione di Kean il cui futuro alla Fiorentina è ancora tutto da vedere. La stagione della viola non è stata di certo memorabile visto il piazzamento finale in classifica e la paura per gran parte del campionato di finire anche in zona retrocessione. Nel frattempo Kean è stato visto come uno dei responsabili del disastro Mondiali dell'Italia insieme ad altri calciatori.

Insomma, poco di positivo e un futuro incerto per Kean che adesso deve fare i conti anche con i ladri capaci di prendere di mira proprio la sua abitazione. Di certo però non è la prima volta che un giocatore di Serie A viene sorpreso dall'irruzione dei ladri in casa. A marzo, dunque solo tre mesi, anche Gudmundsson, sempre della Fiorentina, era stato vittima di un furto. In quel caso il calciatore islandese aveva anche lanciato un appello promettendo una ricompensa a chi gli avesse dato notizie utili per recuperare la refurtiva. Il valore stimato era di circa 60 mila euro.