Max Verstappen mostra in diretta la casa dove vive a Monte Carlo: “È quella”. 100mila euro al metro quadro

Il campione olandese, costretto al ritiro, è tornato al suo appartamentoo in yacht. La sua abitazione è nel complesso Mareterra: le linee ricordano quelle di una grande nave proiettata sul mare.

Verstappen indica a Perez e ad Antonelli la sua nuova abitazione a Monaco.

A Monaco Max Verstappen non ce l'ha fatta nemmeno a partire: la macchina balbettava, il motore lo ha letteralmente mollato. Dopo aver abbandonato la gara suo malgrado, ha scelto una "ritirata" decisamente più lussuosa: raggiunto il suo yacht ormeggiato nel porto, si è fatto accompagnare direttamente verso casa, commentando con un sorriso che la sua abitazione dista "appena 500 metri dal circuito". Un dettaglio che suona quasi surreale, ma che a Monaco è perfettamente plausibile almeno per chi può permettersi – come i piloti di F1, che sono tra gli sportivi più ricchi – di sborsare milioni per acquistare residenze extralusso. La sua nuova ‘magione' fa parte del complesso Mareterra, una realizzazione architettonica moderna, caratterizzata da finiture di alta gamma e tecnologie innovative (come l'integrazione di soluzioni ad alta efficienza energetica).

Acquistare un appartamento in quel complesso può costare da una base minima di 60 milioni e può facilmente superare i 100 milioni di euro a seconda del piano e della quadratura (con un prezzo medio al metro quadro che si aggira intorno ai 100.000 euro). E non è tutto: qualche giorno prima, durante la tradizionale parata dei piloti, lo stesso Verstappen aveva già fatto da "cicerone" a Sergio Pérez, mostrando dove vive nel Principato.

Perez a Verstappen: "Max, qual è il tuo?", lui gli mostra dove vive

"Max, qual è il tuo?", gli ha chiesto Perez suscitando la reazione dell'olandese che non ha lesinato particolari nel fargli vedere dove vive. Un video divenuto virale ha mostrato in diretta la grande disponibilità del campione Red Bull: si è voltato, ha indicato un imponente edificio di fronte al mare e ha iniziato a spiegare con precisione quale fosse la sua residenza. Non si è limitato a un semplice gesto: ha descritto piano, posizione, accessi e persino il percorso per arrivare a quel moderno grattacielo di lusso affacciato sul porto, inserito nel nuovo quartiere sul mare.

Una residenza da record: costi e dimensioni

Le informazioni sugli appartamenti del complesso confermano il livello estremamente esclusivo della struttura. Le linee ricordano quelle di una grande nave proiettata sul mare, con ampie superfici vetrate e terrazze sospese sull’acqua. Gli spazi interni sono altrettanto impressionanti: si parla di appartamenti che possono superare i 500 metri quadrati, con quattro camere da letto, ampie suite padronali e zone giorno progettate come veri e propri ambienti scenografici.

Le vetrate a tutta altezza offrono una doppia vista: da un lato il Mediterraneo, dall’altro la città di Monaco. Anche la zona esterna non è da meno: terrazze private di grandi dimensioni, spesso oltre i 100 metri quadrati, completano un quadro immobiliare che si colloca tra i più esclusivi al mondo.

Il complesso residenziale nel Principato scelto dal campione olandese per la nuova casa.

In quell'angolo di paradiso per ricchi possidenti vivono o hanno vissuto anche altri protagonisti della Formula 1, tra cui Charles Leclerc e Fernando Alonso, rendendo il quartiere una sorta di enclave dorata dei motori. La struttura offre servizi da hotel extra-lusso: sicurezza 24 ore su 24, spa privata, piscina panoramica, palestra professionale e parcheggi sotterranei riservati.

Sebbene Verstappen possedesse già un lussuoso appartamento da circa 16 milioni di dollari (circa 15 milioni in euro) nel quartiere di Fontvieille, il trasferimento a Mareterra avvenuto circa un anno fa rappresenta un salto significativo verso una dimensione ancora più esclusiva. Accanto a lui, nella vita privata, ci sono anche la compagna Kelly Piquet e le figlie (Lily e Penelope).