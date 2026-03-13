Gudmundsson torna dalla partita e trova la casa svaligiata dai ladri: “Offro una ricompensa”

Una serata da protagonista, finalmente, dopo tanto tempo. Il gol decisivo in pieno recupero. Ma Albert Gudmundsson una volta ritornato a casa ha perso il sorriso, perché ha scoperto che i ladri gli avevano fatto visita e hanno fatto razzia. Il calciatore islandese ha lanciato un appello chiedendo informazioni, chi gliele darà riceverà una ricompensa. La refurtiva pare sia di circa 60 mila euro.

"Offro una ricompensa a chi darà informazioni"

Il numero 10 sulle spalle, un peso enorme per Gudmundsson che in Conference League si è preso una soddisfazione. Certo è solo l'andata, ma è stata un momento importante per l'islandese, che con tutta la squadra è andato in ritiro. Tornando a casa, questo venerdì, dopo l'allenamento, ha avuto una brutta sorpresa. Sulle colline di Firenze i ladri, approfittando della sua assenza, hanno svaligiato la sua abitazione. Gudmundsson ha denunciato l'accaduto ed ha invitato chiunque abbia delle informazioni a contattare lui o le forze delle ordine: "Hanno rubato cose importanti, oggetti di valore, compresi importanti effetti personali. Verrà offerta una ricompensa per le informazioni che porteranno al recupero degli oggetti rubati".

Il furto nella villa di Gudmundsson

I gialli vanno sempre di moda, ma non serve essere investigatori o ferventi appassionati per capire che questo colpo era stato pianificato da tempo. I malviventi hanno agito sfruttando un lunghissimo buco. Perché il calciatore era impegnato in campo con la Fiorentina e dopo l'incontro non è subito rientrato a casa. Anche nell'immediato dopo partita l'allenatore ha spiegato che avrebbe portato i calciatori in ritiro, al Viola Park, come in occasione di altre partite serali e così è stato. Dunque, purtroppo per Gudmundsson, campo libero per i ladri che ne hanno approfittato.