Bernardeschi crede nella rimonta del Bologna: “Non siamo inferiori, la partita è ancora aperta”

Federico Bernardeschi crede nella rimonta del Bologna dopo la sconfitta in casa contro l'Aston Villa. Il numero 10 della squadra rossoblù ai microfoni di Sky nel post-partita tira fuori tutta la frustrazione per una partita giocata allo stesso livello degli avversari ma persa per errori individuali: "Il Bologna non è assolutamente inferiore a questa squadra, all'Aston Villa, che ha fatto tre gol su tre errori nostri. Purtroppo nelle coppe europee non ti puoi permettere di sbagliare, i dettagli sono importanti e loro sono giocatori forti, di esperienza. Questo ci deve far crescere e maturare".

In vista della partita di ritorno al Villa Park tra sette giorni, Bernardeschi non ha dubbi: "La partita è ancora aperta, tutto può succedere".

Il Bologna ha giocato una buona partita contro una delle candidate per la vittoria finale dell'Europa League ma gli errori individuali e la forza dell'Aston Villa hanno avuto la meglio.

Bernardeschi: "Hanno fatto tre gol su tre errori nostri"

Federico Bernardeschi è stato uno dei più propositivi nella partita d'andata dei quarti di finale e ha colpito anche un palo nell'assalto finale per riaprire i giochi. Il numero 10 ha giocato prima nella zona destra del campo e poi si è spostato a sinistra dopo l'ingresso in campo di Orsolini.

Il Bologna ha sfiorato più volte di andare in vantaggio ma poi ha subito un uno-due terrificante a cavallo dell'intervallo su due errori individuali: Jonathan Rowe ha riaperto i conti ma nel finale è arrivato il sigillo di Ollie Watkins che ha rimesso a +2 i Villans.

Bernardeschi ha commentato a caldo la sconfitta maturata contro l'Aston Villa in maniera molto netta: "In Europa non puoi sbagliare: questa è la verità. Fa male perché non siamo inferiori a loro: hanno fatto tre gol su errori nostri. I dettagli in Europa sono importantissimi: bisogna essere concentrati e sul pezzo per 90 minuti. L'1-3 è pesante, questo risultato ci deve far crescere: se vogliamo un fare salto di qualità non possiamo commettere questi errori. C'è ancora una partita da giocare e quindi tutto può succedere ma stasera deve insegnarci tanto".