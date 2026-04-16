Fiorentina-Crystal Palace LIVE, risultato in diretta della partita di Conference: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21

La diretta live della partita Fiorentina-Crystal Palace per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. Non c'è Kean in cima all'attacco della Viola, tocca a Piccoli. I toscani, battuti 3-0 all'andata, devono compiere un'impresa per qualificarsi: vincere con 4 gol di scarto oppure ripetere il risultato di sette giorni fa per arrivare almeno ai supplementari ed eventualmente giocarsi tutto ai rigori. Diretta TV alle 21 sui canali di Sky Sport e in streaming su Sky Go e NOW.
Come arriva il Crystal Palace alla partita di oggi
Il Crystal Palace è 13° in Premier League, si trova in una posizione di classifica tranquilla e, al tempo stesso, non può avere ambizioni di alcun tipo. La vittoria per 2-1 sul Newcastle è un ottimo tonico. Al Franchi arriva una squadra che, forte del 3-0 dell'andata, potrà anche ‘accontentarsi' di un pareggio oppure di perdere con 2 gol di scarto: è sufficiente per passare il turno. In attacco, tridente composto da Sarr, Pino, Mateta.
Come arriva la Fiorentina alla partita di oggi
La priorità della Fiorentina è il campionato. La Viola è reduce dalla vittoria (1-0) di lunedì scorso contro a Lazio, risultato che le ha permesso di scavare un solco profondo dalla zona retrocessione (+8). Nel prossimo turno ha una sfida decisiva a Lecce: in caso di successo contro una diretta concorrente, il discorso salvezza è virtualmente chiuso. Ecco perché il match di coppa odierno, complice il pesante risultato dell'andata (3-0), sarà sì onorato ma tutte le attenzioni sono concentrate sulla Serie A.
Dove vedere Fiorentina-Crystal Palace di Conference League in TV e streaming
Fiorentina- Crystal Palace è il ritorno dei quarti di Conference League che si gioca alle 21. Match trasmesso in diretta tv e in chiaro (solo per abbonati) sui canali Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253). Telecronaca di Dario Massara e Lorenzo Minotti. La gara sarà visibile anche in diretta streaming su Sky Go e NOW (previo pagamento del pass sport).