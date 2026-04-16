Fiorentina-Crystal Palace LIVE, risultato in diretta della partita di Conference: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 21

La priorità della Fiorentina è il campionato. La Viola è reduce dalla vittoria (1-0) di lunedì scorso contro a Lazio, risultato che le ha permesso di scavare un solco profondo dalla zona retrocessione (+8). Nel prossimo turno ha una sfida decisiva a Lecce: in caso di successo contro una diretta concorrente, il discorso salvezza è virtualmente chiuso. Ecco perché il match di coppa odierno, complice il pesante risultato dell'andata (3-0), sarà sì onorato ma tutte le attenzioni sono concentrate sulla Serie A.