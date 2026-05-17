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Luca Toni provoca Fabio Grosso a sorpresa: “Non so se te lo ricordi ma ho casa a Firenze”

Dopo Sassuolo-Lecce siparietto negli studi di DAZN con l’allenatore dei neroverdi che è stato stuzzicato dall’ex attaccante. Una battuta che fa pensare al suo possibile futuro.
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A cura di Marco Beltrami
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Fabio Grosso non può essere certo soddisfatto della sconfitta interna del Sassuolo contro il Lecce. Il sorriso però sul volto dell'ex campione del mondo è tornato in fretta quando ha ripensato alla splendida stagione della sua squadra e anche quando ha ritrovato in collegamento il suo ex compagno in azzurro, al Palermo e alla Juve e amico Luca Toni. Si aspettava qualche domanda particolare, ma non certo una provocazione sul suo futuro.

La provocazione di Toni a Grosso per il futuro a Firenze

L'ex bomber ha voluto stuzzicare subito il mister neroverde con questo parole: "Ciao Fabio, non so cosa farai il prossimo anno, però volevo ricordarti, non so se te lo ricordi, che io ho casa a Firenze. Quindi magari, prima di cercare qualcos’altro, chiama me. Tanto ci vediamo spesso a Modena, no?”. Il senso del messaggio "criptato"? Un riferimento ad una delle possibili destinazioni per il futuro di Grosso, molto stimato dalla Fiorentina che è alla ricerca di un nuovo allenatore.

La reazione dell'allenatore del Sassuolo

Grosso ha dribblato la provocazione del suo compagno di battaglie passate: "Luca è sempre molto pungente e puntuale nelle sue domande. No vabbè, io adesso sono concentrato qui, manca poco e vogliamo provare a chiudere bene. Siamo contentissimi perché matematicamente abbiamo lasciato nove squadre dietro di noi. A pochi minuti dalla fine potevamo addirittura scavalcarne altre due. Abbiamo fatto un campionato stupendo, ora pensiamo all’ultima partita e poi ci sarà tempo per tutti i pensieri extra. Per il momento lascio correre la provocazione di Luca, anche se non ci vediamo spesso abbiamo un bellissimo rapporto, quindi sono sempre molto contento di sentirlo e vederlo".

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Come se non bastasse poi, Grosso ha dovuto fare i conti con un'ulteriore battuta da parte dell'altro opinionista presente ovvero Fabio Bazzani. L'altro ex bomber ha scherzato, inserendo tra le possibili destinazioni anche il Bologna: "Fabio, è un piacere ritrovarti. Ti giuro che non ci siamo messi d’accordo. Io ti volevo dire che eventualmente ce l’ho a Bologna, visto che ho sentito qualcosa…". E il povero Grosso, messo in mezzo, ha chiuso in modo simpatico: "Avevo chiesto chi fossero gli ospiti, quindi sapevo che sarebbe stata una chiacchierata molto stimolante".

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