Mbappé riscrive record e primati: può diventare il più grande di sempre nella storia dei Mondiali

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Mondiali di calcio 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Kylian Mbappé continua a collezionare record e prestazioni da fuoriclasse, alimentando un dibattito che ormai coinvolge addetti ai lavori ed ex campioni: il fenomeno della Francia può diventare il più grande giocatore nella storia della Coppa del Mondo.

Il gol realizzato contro il Marocco nei quarti di finale dei Mondiali 2026 ha portato l'attaccante del Real Madrid a quota 20 reti nella competizione (20 in 20 gare), a una sola lunghezza dal primato assoluto di Lionel Messi. A soli 27 anni, Mbappé ha inoltre stabilito un altro record, diventando il primo calciatore capace di segnare almeno otto gol in due diverse edizioni della Coppa del Mondo.

Le sue prestazioni hanno impressionato tutti, dai tifosi agli opinionisti, e il numero 10 dei Bleus sta dando l'impressione di avere tutte le carte in regola per diventare il più grande interprete della storia del torneo: i suoi numeri sono incredibili e ha già il record di gol nelle fasi a eliminazione diretta, ora potrebbe disputare la terza finale mondiale consecutiva. È davvero sbalorditivo a 27 anni, un percorso straordinario.

I numeri da record che avvicinano Mbappé a Messi

Mbappé appartiene ormai ad una categoria a parte: campione del mondo da adolescente, primo a riuscirci dai tempi di Pelé, e oggi calciatore capace di incidere in ogni zona dell'attacco grazie a velocità, tecnica, dribbling e straordinario fiuto del gol. Anche in questo torneo ha mostrato di saper far gol in diversi modi e, non ultima, la rete segnata contro il Marocco è una giocata di altissimo livello tecnico arrivata dopo un rigore sbagliato. Il palcoscenico mondiale.

Il Mondiale statunitense rappresenta anche una sorta di consacrazione personale. Dopo la straordinaria ma amara finale del 2022, nella quale realizzò una storica tripletta senza riuscire a conquistare il titolo, Mbappé è tornato da capitano della Francia con l'obiettivo di riportare i Bleus sul tetto del mondo.

Finora il suo torneo è stato dominante: sette gol nelle prime cinque partite, il sorpasso a Miroslav Klose e Ronaldo nella classifica marcatori della Coppa del Mondo, il titolo di miglior marcatore della storia della nazionale francese e il primato assoluto per reti segnate nelle gare a eliminazione diretta.

Numeri che riaprono inevitabilmente il confronto con Lionel Messi. L'argentino resta ancora il miglior marcatore nella storia dei Mondiali con 21 gol e detiene altri primati, ma ha disputato sei edizioni del torneo, il doppio rispetto alle tre giocate finora da Mbappé. Con l'età ancora dalla sua parte, il francese ha tutto il tempo per aggiornare ulteriormente i libri dei record.

Mbappé riscrive la storia: i Mondiali 2026 incoronano un nuovo re del calcio?

Anche a livello individuale la posta in palio è altissima. Nonostante una carriera ricca di successi, Mbappé non ha ancora conquistato il Pallone d'Oro. Un trionfo mondiale da protagonista, accompagnato da nuovi record e dalla Scarpa d'Oro del torneo, potrebbe chiudere definitivamente ogni discussione sul suo status di miglior giocatore del pianeta e consacrarlo tra le più grandi leggende della storia del calcio.

Prima di mettere giù questi pensieri ho pensato a Pelé che domina in Svezia da ragazzino e dopo le difficoltà vissute in Cile si va a prendere il cielo all'Azteca, ovvero lo stesso luogo dove Diego Armando Maradona prima firma il ‘gol del siglo' e poi alza la Coppa dopo le polemiche con Havelange. Ho pensato a Messi, già citato ampiamente, e a Just Fontaine, suo connazionale che nel 1958 segnò 13 reti in un singolo torneo e nessuno si è mai avvicinato a quella cifra. Ho pensato a tutte le eventuali obiezioni ma Mbappé un posto nella storia della Coppa del Mondo se lo sta costruendo a suon di gol e di prestazioni surreali.

"Last but not least", anche al di fuori del campo Kylian Mbappé si è distinto anche per il suo impegno su temi sociali e questo lo porta da un livello anche diverso che esula dal semplice sportivo: nel corso degli anni non ha esitato a esporsi su questioni come il razzismo, le discriminazioni e l'importanza della partecipazione civica, invitando spesso i più giovani a far sentire la propria voce. Una leadership che va oltre il calcio e che contribuisce a rafforzare la sua immagine di punto di riferimento della nuova generazione.

Oltre ai risultati sul campo, Mbappé è diventato uno dei volti più influenti del calcio mondiale anche per la sua disponibilità a prendere posizione su temi sociali e civili (lo dimostrano anche gli insulti ricevuti dallasenatrice del Paraguay e il risentimento nei suoi confronti del Rassemblement National e dei suoi leader nel suo stesso paese), dimostrando una leadership che supera i confini dello sport. Non è poco e non è nemmeno marginale, per il periodo che stiamo vivendo.

Ora gli manca l'ultimo passo: riportare la Francia sul tetto del mondo. Se ci riuscirà, insieme ai record e ai trofei, anche il dibattito sul suo posto nella storia della Coppa del Mondo potrebbe trovare una risposta definitiva.