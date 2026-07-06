Mbappé risponde alla senatrice paraguayana che gli aveva rivolto insulti razzisti: “Donna spregevole”

Celeste Amarilla, senatrice paraguaiana, ha insultato pubblicamente Mbappé con affermazioni che il governo francese e la Federcalcio transalpina hanno definito “criminali e riprovevoli”. Lo stesso capitano non ha avuto mezzi termini: “Persona indegna”

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La vittoria della Francia non è stata per nulla accettata da Celeste Amarilla, senatrice del governo paraguayano che, vedendo la propria Nazionale estromessa dai Mondiali ha perso ogni ritegno apostrofando in modo pesantissimo, offensivo e volgare Kylian Mbappé, preso a pretesto di uno sfogo sconsiderato. Ma a distanza di poche ore, il fuoriclasse francese ha risposto agli orribili commenti razzisti, con un pensiero altrettanto forte, che non ammette interpretazioni: "E' una donna spregevole, non può rappresentare il suo Paese". Parole per le quali Mbappé ha anche ricevuto il sostegno ufficiale da parte del Ministro dello Sport e della FA, la Federcalcio transalpina.

Gli insulti a Mbappé da parte della senatrice paraguaiana: "Colonizzato che finge di essere francese"

"Questo bruto non ha nemmeno imparato a scrivere" aveva dichiarato Amarilla subito dopo la fine del match che ha certificato l'eliminazione del Paraguay, anche di fronte ai "confronti" verbali dello stesso Mbappé in campo con alcuni suoi avversari. "Invece del latte materno, ha succhiato noci di cocco" ha proseguito la senatrice, "e gli esseri più istruiti di cui abbia mai sentito parlare sono stati gli scimpanzé. Un camerunese colonizzato, che finge di essere francese, risentito, falso ricco, arrogante e brutto. L'unica cosa per cui molti di noi criticano l'Albirroja è non avergli rifilato uno schiaffo forte in faccia alla fine della partita. E lo dico io che non sono nemmeno un'appassionata di calcio".

La dura risposta di Mbappé: "La peggiore immagine possibile del suo paese"

Frasi inqualificabili, oltretutto ancor più oltraggiose perché provenienti da una figura politica di spicco nel panorama governativo del Paraguay, alle quali Mbappé ha scelto di non rimanere in silenzio. Mentre aveva optato a questa soluzione davanti alle provocazioni dei giocatori paraguaiani durante la partita, l'attaccante francese non ha potuto lasciare impunite queste parole. Così, il capitano francese ha anche usato i social media per rispondere alla senatrice: "Sei una donna spregevole, indegna della tua posizione", ha esordito. "Con la tua imprudenza e il tuo palese razzismo, il mondo ha già dimenticato il percorso e lo sforzo storico compiuto dai tuoi giocatori durante questo Mondiale, solo per essere rimpiazzati da una donna incompetente che dà la peggiore immagine possibile del suo paese", ha aggiunto il capocannoniere della nazionale francese. "Non permetterò mai a persone come lei la libertà di diffondere il loro odio e il loro razzismo in tutto il mondo", ha concluso Kylian Mbappé.

Il sostegno a Mbappè da parte del Governo e della Federcalcio: "Affermazioni odiose"

Parole fortissime che hanno avuto l'endorsement del proprio Governo attraverso il Ministro dello Sport francese e i vertici della Federcalcio: "Sono assolutamente indignata dalle dichiarazioni della senatrice paraguaiana Celeste Amarilla. La Francia condanna con la massima fermezza gli attacchi razzisti di cui è stato vittima Kylian Mbappé", ha dichiarato il funzionario governativo Marina Ferrari. "Queste affermazioni sono spregevoli, vergognose e ancor più inaccettabili in quanto provenienti da una figura politica."

"Le affermazioni razziste pronunciate dalla senatrice paraguaiana Celeste Amarilla contro Kylian Mbappé sono criminali e riprovevoli. Devono essere perseguite, qui come altrove. La Federazione calcistica francese (FFF) presenterà una denuncia alla procura per avviare un'azione legale", ha scritto il presidente della Federcalcio transalpina che ha annunciato vie legali. "Offro il mio pieno sostegno al nostro capitano, ai giocatori e, più in generale, a tutte le vittime di tali affermazioni odiose. I giocatori della nazionale francese rappresentano la Francia; è il nostro Paese che viene insultato".