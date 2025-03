Fiorentina-Juventus a rischio rinvio per maltempo: al Viola Park campi sommersi e inagibili

video suggerito

A cura di Alessio Morra

Fiorentina-Juventus, in programma domenica 16 marzo alle ore 18, è a rischio rinvio a causa del maltempo. L'incontro potrebbe essere posticipato a data da destinarsi se ci sarà il perdurare delle pesanti condizioni meteorologiche che da ore affliggono la Toscana e in particolar modo Firenze. Finora non c'è stato alcun comunicato ufficiale, quindi al momento la partita si gioca. Ma c'è molta attenzione da parte anche della Lega di Serie A.

Allerta rossa in Toscana: "Si valuti il rinvio"

La penultima partita, in ordine cronologico, della 29ª giornata, tra Fiorentina e Juventus è in programma al Franchi domenica. Il meteo non è affatto positivo. In Toscana è stata proclamata l'allerta rossa a causa delle avverse condizioni atmosferiche che stanno creando grossi danni ed elevati disagi. In questo momento la situazione sembra sotto controllo. Ma non si può escludere nessuna opzione. Chiaramente bisognerà attendere lo sviluppo e l'evoluzione del meteo.

Il vicepresidente del consiglio comunale di Firenze Alessandro Draghi di Fratelli d'Italia ha chiesto alla sindaca Funaro di valutare il rinvio dell'incontro: "Per l'emergenza maltempo, la sindaca Funaro valuti di chiedere il rinvio del match Fiorentina-Juventus. Invito la sindaca a valutare insieme agli organi preposti, la richiesta di rinvio della partita in programma domenica prossima".

Viola Park allegato: campi impraticabili

Il maltempo ha anche colpito il Viola Park, sito a Bagno a Ripoli. Lì diversi campi d'allenamento sono stati sommersi dall'acqua dall'acqua e sono totalmente inagibili. I calciatori della Fiorentina, dopo il vittorioso incontro di Conference League con il Panathinaikos, non hanno cambiato i propri programmi perché oggi avevano una giornata di scaricano e dunque si sono allenati in palestra.