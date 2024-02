Lopetegui può diventare l’allenatore del Milan dopo Pioli: rossoneri convinti dai suoi metodi Dalla Spagna rimbalza la voce di Lopetegui come nuovo allenatore del Milan dalla prossima stagione al posto di Pioli. Un’indiscrezione che sottolinea come la dirigenza rossonera stimi molto i suoi metodi soprattutto per quanto riguarda i giovani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Julen Lopetegui ha chiuso la sua esperienza al Wolverhampton ed è in attesa di una nuova panchina. Occasione che potrebbe presto prospettargli il Milan pronto a chiudere definitivamente il progetto Stefano Pioli e iniziare un nuovo percorso sotto un'altra guida tecnica. L'opzione dell'allenatore spagnolo è stata svelata da Matteo Moretto su Relevo. In Spagna sono sicuri che la dirigenza rossonera abbia messo in cima alla lista dei preferiti proprio l'ex allenatore del Real Madrid che avrebbe tutte le caratteristiche per guidare il diavolo nuovamente a vincere.

Se in Premier la sua esperienza con i Wolves non ha lasciato il segno, di certo non si può dire lo stesso di quella precedente al Siviglia. E lo sa bene l'Inter che ha perso una finale di Europa League proprio contro la squadra guidata da Lopetegui tra il 2019 e il 2022. L'Italia ora potrebbe spalancargli le porte per questa nuova avventura nonostante sullo sfondo resti sempre l'ombra di Antonio Conte fortemente voluto da Zlatan Ibrahimovic che potrebbe avere una forte influenza sulla dirigenza in merito a questa scelta importante.

Lopetegui durante la sua esperienza al Wolverhampton.

Il club rossonero però sarebbe stato convinto soprattutto da un aspetto riguardante il metodo di lavoro di Lopetegui. Non è un mistero che da sempre lo spagnolo sia uno degli allenatori più propensi a lanciare e valorizzare giovani. Aspetto che sposerebbe in pieno il progetto Milan che va proprio in questa direzione. L'allenatore spagnolo è uno dei più stimati all'interno del direttivo rossonero proprio per queste sue metodologie, competenze e capacità di sviluppare un progetto giovane e soprattutto vincente. Il tempo ci dirà quale sarà la decisione finale.

Lopetegui ha dalla sua un palmares di tutto rispetto come allenatore avendo vinto due titoli europei con le squadre spagnole under 19 e under 20, un'Europa League con il Siviglia, squadra con la quale si è qualificato per tre volte consecutive alla Champions League, e si è qualificato con la Spagna dei grandi ai Mondiali 2018 dopo ben 20 partite da imbattuto. Ha anche avuto una breve esperienza con il Real Madrid che ne certifica la qualità assoluta. Attualmente è stato tentato da un'offerta in Arabia, rifiutata, ed è corteggiato dal Leverkusen per sostituire Xabi Alonso.