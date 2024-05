video suggerito

Juventus demolita sulla TV americana: "Giocatori mediocri pagati come superstar, anche Allegri" La CBS non fa sconti quando parla di allegri e del rendimento deludente della Juventus: "La soluzione non è andare avanti con lui, hanno lottato per ottenere solo un pareggio"

A cura di Ada Cotugno

La Juventus diventa un caso internazionale insieme al futuro di Massimiliano Allegri: il pareggio contro la Salernitana già retrocessa ha fatto discutere perfino dall'altra parte dell'Oceano dove cominciano a chiedersi cosa sarà della squadra e del suo allenatore alla fine di questa stagione. I commenti sulle prestazioni dei bianconeri non sono lusinghieri e anche il livornese è finito sotto attacco per il modo di gestire la sua rosa, così come la società che avrebbe ricoperto d'oro dei giocatori definiti mediocri.

Nell'approfondimento di CBS Sport Golazo non hanno risparmiato frecciatine alla Juve, sottolineando un dato molto inquietante: "Ancora una volta la squadra di Max Allegri non ha offerto una buona prestazione. È davvero deludente. Se la stagione di Serie A fosse iniziata il 27 gennaio, la Juventus sarebbe al 16° posto. Ha vinto tre volte nelle ultime 17 partite. Prima di questo periodo era lì, a pochi punti dall'Inter, in piena lotta per lo scudetto. È stato un periodo tremendo. E per una squadra che non ha competizioni europee che la affaticano questo periodo di forma della Juventus è imperdonabile. Hanno bisogno di un cambiamento quest'estate".

I commenti negativi continuano anche quando si parla della gestione da parte della società. Alcuni degli opinionisti vanno indietro nel tempo fino ad arrivare all'addio di Beppe Marotta che non darebbe stato sostituito degnamente. E sul banco degli imputati torna Allegri: "Anche negli anni in cui hanno vinto lo scudetto con Maurizio Sarri hanno preso decisioni che a lungo termine li avrebbero colpiti, come dare ingenti stipendi a giocatori che non lo meritavano davvero, che poi ti mettono in una posizione finanziaria per non essere in grado di migliorare la squadra, così come non sostituire Giuseppe Marotta. La soluzione non è andare avanti con Max Allegri".

La reazione al pareggio contro la Salernitana vista dagli Stati Uniti

A delineare bene la situazione di questa Juventus ci ha pensato il comportamento dei giocatori al termine della partita contro la Salernitana. Rabiot ha segnato un gol allo scadere che ha salvato la faccia dei bianconeri, ma dagli studi dell'emittente statunitense arrivano severi commenti per la reazione dei giocatori: "In alcune immagini a fine partita Rabiot è a terra con il fiatone e Gatti urla. Allegri sembra essersi tolto la giacca. Quanta energia ed emozione hanno messo in campo per ottenere solo un 1-1, è roba da basso livello da parte della Juventus".

Alla fine però tutti gli opinionisti presenti in studio puntano il dito contro l'allenatore. Allegri è visto come l'artefice principale del pessimo rendimento della Juventus e non gli risparmiano frecciatine molto pesanti: "Questa è la fine di Max Allegri, il suo incarico, il suo secondo mandato è stato una delusione per lo stipendio che prende. Questi giocatori sono mediocri, pagati come superstar. Qualcuno deve prendere una decisione. "