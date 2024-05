video suggerito

Rabiot segna nel recupero: la Juve evita la sconfitta con la Salernitana, ma esce tra i fischi La Salernitana passa nel primo tempo con Pierozzi e mantiene il vantaggio fino al 92′ quando trova il gol del pareggio Rabiot. La Juve aggancia il Bologna al terzo posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

La Juve evita la debacle. Con la Salernitana finisce solo 1-1, ed è un punto d'oro per come si era messo l'incontro. I campani, passati in vantaggio con un gol di Pierozzi nel primo tempo sono stati agganciati solo al 92′ da Rabiot. Con Basic che ha mancato il gol vittoria al 97′. La Juventus resta così al quarto posto.

Traversa di Vlahovic, gol di Pierozzi

La Juventus, quarta in classifica dopo il successo del Bologna a Napoli, ospita la Salernitana, ultima e retrocessa, a tre giorni dalla finale di Coppa Italia. Allegri risparmia solo Chiesa. In difesa manca Danilo. I campani giocano con grande piglio, quasi come fosse la partita decisiva per la salvezza. La Salernitana fa capire subito che a Torino non è andata per una scampagnata, ma sotto una pioggia torrenziale la prima occasione ce l'ha Vlahovic, che dalla distanza colpisce in pieno la traversa. Ma è l'unica chance per i bianconeri in mezz'ora abbondante.

Al 27′ sugli sviluppi di un corner battuto da Sambia la difesa della Juve è ferma, Pierozzi svetta e insacca con un colpo di testa. Szczesny nulla può, ma poco dopo è decisivo quando la Salernitana con Ikuwemesi ha un'occasione clamoroso per siglare il raddoppio. Al 44′ la Juve si fa vedere con Cambiaso, ci prova da lontano: pallone sul palo. Juve negli spogliatoi con i fischi del pubblico.

A furor di popolo entra Chiesa (per Kean), e con lui Iling jr. e Miretti. Una decina di minuti di nulla, eccetto Chiesa, che è pimpante e ha tanta voglia. L'azzurro lancia Vlahovic che da buona posizione calcia al lato, poi la Salernitana si salva su un'azione tambureggiante con un pizzico di fortuna. Il tempo scorre e l'ansia aumenta per la Juve, che però continua a spingere, e lo fa sempre con maggior veemenza. Il furore dura poco, la Juve attacca sempre, ma la Salernitana tiene.

Allegri cambia modulo quando manda in campo Milik (al posto di Vlahovic) e Yildiz, che ha rilevato Rugani. Milik con uno splendido colpo di testa costringe Fiorillo a un intervento spettacolare. All'88' traversa incredibile di Miretti, uno dei pochi a salvarsi. La Juve spinge fino all'ultimo e al 91′ trova l'1-1. Tacco di Locatelli e gol di Rabiot. Al 97′, però, l'occasione d'oro è sui piedi di Basic che manca il gol vittoria. Termina 1-1. La Juve riaggancia il Bologna a 67 punti.