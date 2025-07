video suggerito

La rivelazione di Tudor dopo Real Madrid-Juventus: "Dieci giocatori mi hanno chiesto il cambio" Igor Tudor al termine di Real Madrid-Juventus al Mondiale per Club svela cos'è accaduto durante il colloquio con i suoi giocatori: "In dieci mi hanno chiesto il cambio".

A cura di Fabrizio Rinelli

La Juventus è fuori dal Mondiale per Club dopo la sconfitta per 1-0 contro il Real Madrid agli ottavi. Una sfida che rispetto al ko col Manchester City ha messo in evidenza la crescita della squadra soprattutto in fase difensiva. Igor Tudor non può essere contento per la qualificazione sfumata ma di certo può dirsi soddisfatto della prova generale dei bianconeri. Una partita caratterizzata, come ormai consuetudine in questo Mondiale per Club, dal gran caldo. Una condizione ambientale che ha messo a dura prova anche i calciatori della Juventus di pari passo con lo sforzo fisico fatto per avere la meglio su una corazzata come il Real.

E questo Tudor l'ha sottolineato in conferenza stampa evidenziando però anche una differenza sostanziale tra la sua Juventus e il Real Madrid: "I ragazzi hanno spinto un po' di più, facevano fatica a correre e infatti dieci giocatori mi hanno chiesto il cambio, ma non si poteva, era una stanchezza incredibile". Senza dimenticare Yildiz chiamato fuori a sorpresa ma per eccesso di prudenza da parte di Tudor. A questo punto però l'allenatore dei bianconeri sottolinea un aspetto sostanziale emerso nel corso della partita tra Juve e Real: "Loro hanno cambiato facendo entrare Mbappé – spiega -. Se il Real andava a 200 all'ora con lui in campo andava a 250″.

Tudor dà indicazioni ai suoi in campo.

La Juventus, dalle parole di Tudor, ha dunque messo tutto per tentare di compiere l'impresa contro una squadra come il Real di certo già formata, consolidata e pronta per competere in tutte le competizioni. I bianconeri al contrario stanno gettando ora le basi per costruire un gruppo solido che con Tudor pare stia già mostrando aspetti interessanti in campo, ma ci vorrà ancora del tempo. "Le ultime due partite (contro City e Real, ndr) saranno una scuola per il futuro" ha evidenziato l'allenatore della Juventus che adesso si concentrerà sul ritiro dopo le meritate vacanze.

Il dialogo tra Tudor e Kostic.

Le parole di Tudor dopo Real Madrid-Juventus

"Devo fare i complimenti ai ragazzi, hanno messo in atto il piano che avevamo preparato, hanno dato tutto in queste condizioni" ha detto ancora Tudor che contro il Real Madrid ha dovuto fare a meno in difesa di Savona e Gatti – quest'ultimo entrato solo nel finale dopo la febbre dei giorni scorsi – ma che allo stesso tempo ha ritrovato un Rugani in ottime condizioni che potrebbe fare seriamente comodo alla Juventus in vista della prossima stagione. "Abbiamo sofferto quando c’era da soffrire – ha poi concluso Tudor -. Ora dovremo riposare bene e ripartire".