L’Atletico gela il Real Madrid dopo la folle offerta per Julian Alvarez: “Fate ridere più del Barcellona”

La risposta ad effetto e sarcastica dell’Atletico Madrid dopo l’offerta da 150 milioni per Julian Alvarez ricevuta dal Real: “Fate ridere più del Barcellona”.

Risposta pungente, ad affetto, ironica, ma come al solito originale. L'Atletico Madrid non si smentisce neanche in questo caso dopo l'offerta pubblica da 150 milioni di euro del Real nel tentativo di acquistare l'attaccante argentino Julian Alvarez dai Colchoneros. Ebbene poco dopo aver messo a nudo il proprio obiettivo il Real Madrid riceve sui social la risposta ad effetto dei "cugini" dell'Atletico. Negli ultimi tempi il club si è distinto spesso per sarcasmo e originalità e pure in questo caso ha sorpreso un po' tutti, soprattutto il Real. Di fatto l'offerta delle Merengues è stata rifiutata…

"Comunicato ufficiale con le nostre precisazioni sulla nota dei nostri vicini del Real Madrid: 1) Vi hanno tagliato il video dove il Papa diceva di essere anche tifoso dell’Atletico. 2) Avete confuso l’educazione con la gratitudine, ma per togliere tutti i dubbi: non vi ringraziamo per nulla. 3) Non valutiamo alcuna offerta per Julian Alvarez. 4) Come potremmo non andare d’accordo, se ci fate anche più ridere del Barcellona". Insomma, un ‘no grazie' assolutamente insolito ma per certi versi ma molto divertente e pure pungente.

La risposta ha generato una miriade di reazione da parte dei tifosi di entrambe le squadre. Di certo l'offerta del Real Madrid per l'attaccante argentino non è niente male, ma forse, prima di sedersi al tavolo della trattativa e mettere sul piatto determinate cifre e chiudere l'affare, ce ne vorrà di tempo. Entrambe le parti sicuramente vorranno almeno attendere la fine dei Mondiali dopo Alvarez sarà protagonista con l'Argentina di Messi campione in carica. Certe cifre non possono passare in secondo piano e rifiutate con una battuta ironica. E pensare che il Real Madrid aveva lasciato tutti col fiato sospeso per giorni prima di questa offerta.

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Florentino Perez aveva già sottolineato di voler presentare questa somma per acquistare un giocatore top in Europa ma senza rivelarne l'identità e il campionato di provenienza ma dando solo qualche indizio. Per molto tempo si pensava a Olise, ma anche a uno dei gioielli del PSG come Doué, Kvara o Vitinha. E invece era più vicino di quanto pensassimo. "Dopo averla studiata e valutata, l'Atletico Madrid ha ringraziato il club per l'offerta, fatta nel quadro dei buoni rapporti esistenti tra le due società, e l'ha respinta, facendo riferimento alla clausola rescissoria del giocatore" aveva scritto in una nota ufficiale lo stesso Real prima del post dell'Atletico che per qualcuno, ironia a parte, è sembrato un po' come una presa in giro.