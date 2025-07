video suggerito

La Juve sta perdendo col Real, Yildiz mai si aspetta di essere sostituito: ne dice quattro a Tudor Kenan Yıldız non ha preso affatto bene la sostituzione con Koopmeiners nel secondo tempo di Juventus-Real Madrid: il talento turco si è rivolto male verso Igor Tudor. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Paolo Fiorenza

È il 71′ di Juventus-Real Madrid, con i bianconeri sotto 1-0 e dunque con l'esigenza di rimontare. In quel momento Igor Tudor fa un cambio che non solo lascia stupito chi è davanti alla TV per seguire l'ottavo di finale del Mondiale per Club, ma anche il diretto interessato. Kenan Yıldız, protagonista di una buona partita soprattutto nella prima frazione, tutto si aspetta tranne che di uscire: il 20enne talento turco non ritiene di meritare di essere sostituito (con Koopmeiners) e le parole che rivolge al tecnico lo spiegano molto bene.

La reazione di Yildiz verso Tudor al momento del cambio in Juve-Real: il turco la prende male

Non si capisce cosa dice Yildiz, ma la sua espressione del volto e il tono che usa nel rivolgersi alla panchina fanno capire che non è affatto d'accordo con la decisione di Tudor. Quello che è certo è che non si è trattato di un cambio dettato da un infortunio, ma di una scelta dovuta ad altri ragionamenti.

Interpellato sulla questione nel dopo partita, Tudor non ha comunque parlato di scelta tecnica, spiegando come la sostituzione del trequartista turco fosse stata fatta per motivi precauzionali: "Erano in dieci che volevano il cambio. Lo ha fatto anche Yildiz? Lui pensavamo potesse farsi male, poi c'erano due con i crampi e avevo paura di rimanere con uno in meno. Si è giocato in condizioni pazzesche".

Igor Tudor durante Juventus–Real Madrid

Il tecnico bianconero ha commentato senza fare drammi la sconfitta per 1-0 col Real che ha posto fine all'avventura della Juve nel Mondiale per Club: "La sensazione è brutta perché abbiamo perso. C'è un po' di rammarico ma anche di contentezza per quello che hanno dato i ragazzi in una partita super difficile con un avversario di questo livello, hanno dato tutto. Il Real Madrid è di primo livello, sono micidiali quando ripartono, è difficile fermarli. Le ultime due squadre che abbiamo affrontato, City e Real, sono il massimo su questo pianeta. È una bella esperienza per i giocatori, che possono vedere a che punto sono, ora devono riposare bene e poi si riparte".