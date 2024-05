video suggerito

Il Borussia Dortmund dopo la vittoria posta una vecchia foto del PSG: è una dolcissima vendetta Il Borussia Dortmund dopo la conquista della finale di Champions ha postato sui suoi canali social in lingua inglese una foto del PSG del 2020, per prendersi una bella rivincita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La vendetta è un piatto che si serve freddo. Lo sa bene il Borussia Dortmund che ha aspettato più di 4 anni per vendicarsi del PSG. La squadra di Terzic grazie al gol di Hummels si è qualificata per la finale di Champions superando proprio i transalpini. Una rivincita rispetto a quanto accaduto nel 2020, quando erano stati i Bleus a qualificarsi ai quarti eliminando i tedeschi. Ed ecco che la società giallonera sui social ha postato un'immagine emblematica.

Sul profilo Twitter in lingua inglese del Borussia Dortmund è stata ripostata un'immagine relativa ai festeggiamenti "particolari" del PSG della sfida di 4 anni fa. Il tutto accompagnato dalla frase "Ha il sapore del buon vino". In realtà si tratta praticamente di uno sfottò per replicare ad un ulteriore sfottò che all'epoca aveva fatto molto discutere. Nell'immagine si possono notare tutti i giocatori della formazione francese seduti in posizione meditativa.

Perché Icardi e compagni all'epoca si lasciarono immortalare in quella posa? Si trattava di un modo di prendere un po' in giro lo spauracchio numero uno degli avversari, ovvero Erling Haaland. Quest'ultimo ha reso celebre, l'esultanza in stile zen. Era stato proprio lui a postare una foto con le gambe e le braccia incrociate, con la scritta "Parigi è la mia città", prima del match. Ecco allora la risposta del gruppo PSG, infastidito da quella scena, dopo aver ribaltato il risultato e centrato la qualificazione. Lo stesso Neymar all'epoca scrisse su Instagram: "Parigi è la nostra città, non la tua".

Leggi anche Hummels porta il Borussia Dortmund in finale di Champions, il PSG si ferma sui pali

E tutti i nodi vengono al pettine dunque, visto che ora il Borussia Dortmund si è preso la tanto agognata rivincita qualificandosi per la finale di Champions League ai danni proprio del PSG. Non aspettavano altro in casa giallonera, per rispondere per le rime ad un Paris Saint-Germain favorito alla vigilia