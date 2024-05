video suggerito

Il Torino travolge il Milan e tiene vivo il sogno Conference: 3-1 ai rossoneri nell’ultima in casa Un ottimo Torino vince a sorpresa contro il Milan nell’ultima partita stagionale in casa: Zapata, Ilic e Rodriguez regalano i tre punti ai granata che sognano ancora la Conference. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

L'ultima stagionale in casa del Torino diventa una vittoria completamente inaspettata: la squadra di Ivan Juric saluta il suo pubblico con un bellissimo 3-1 contro il Milan che lascia la porta ancora aperta per il sogno Conference League. La Fiorentina non ha ancora archiviato l'ottavo posto in classifica e con una partita quasi perfetta i granata rimandano tutti i verdetti all'ultima giornata.

Tanta difficoltà per i rossoneri, soprattutto nel corso del primo tempo dove ha concesso due gol ai padroni di casa anche a causa di alcune imperfezioni difensive che sono costate carissime a Stefano Pioli, pronto a salutare il suo club con un pizzico di amarezza.

Doppio Torino nel primo tempo

Dopo un buon avvio del Milan è il Torino ad alzare la pressione e a comandare il gioco. Il primo grande squillo granata arriva al 26′ con Zapata che lascia sul posto Thiaw e di testa manda il pallone in rete: è soltanto la prima azione della squadra di Juric che per la prima mezz'ora di gioco propone un buon calcio e riesce ad approfittare di qualche piccola distrazione degli avversari.

Al 39′ arriva anche il raddoppio del Torino, questa volta con Ilic che non viene contenuto bene dalla difesa rossonera. Il giocatore viene lasciato praticamente da solo e sul cross di Bellanova ha tutto il tempo per preparare il colpo di testa e indirizzare il pallone verso la porta indisturbato.

La zampata letale di Rodriguez

Il Milan prova a schiarirsi le idee nella ripresa, ma non ha il tempo di respirare perché al 46′ ci pensa il capitano Rodriguez a calare il tris con un tiro potentissimo da fuori area che scheggia il palo e lascia impietrito Sportiello. Il terzo gol è un boccone difficilissimo da ingoiare per i rossoneri che abbozzano una reazione con Pulisic e il suo tiro che finisce sulla traversa.

L'occasione per accorciare le distanze arriva al 55′, quando Masina atterra proprio lo statunitense e regala un calcio di rigore agli avversari: dal dischetto si presenta Bennacer che spiazza Milinkovic-Savic con un tiro rasoterra ma precissimo. La rete però non restituisce slancio alla squadra di Pioli che lascia a Torino i tre punti.