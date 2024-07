video suggerito

Su Buongiorno oltre alla Juventus e al Napoli spunta anche l’Inter: “Sì, ne abbiamo parlato” Alessandro Buongiorno è al centro di un triangolo di mercato caldissimo. Il difensore del Torino è corteggiato da Juventus, Napoli e Inter con i campioni d’Italia che si sono infilati all’ultimo informandosi direttamente col procuratore del giocatore: la situazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Alessandro Buongiorno è al momento il giocatore più chiacchierato della Serie A: il centrale difensivo del Torino è al centro di un turbinio di indiscrezioni attorno al suo futuro oramai certamente lontano dai colori granata. Ma dove andrà a giocare? In primis c'era la Juventus, poi il sorpasso del Napoli, quindi ora spunta l'Inter. I campioni d'Italia si sono fatti avanti e la conferma arriva direttamente dal procuratore del giocatore: "Sì, due battute le abbiamo fatte…"

Una stagione maiuscola con il Torino e la chiamata in Nazionale: la stagione più che positiva di Alessandro Buongiorno si può riassumere così, senza far torto ad uno dei prospetti più interessanti della nostra Serie A. E' e resterà al centro del mercato estivo perché si sono fatti avanti un po' tutti e Urbano Cairo non si è tirato di certo indietro nell'attesa di comprendere quale possa essere la soluzione più vantaggiosa.

L'inserimento dell'Inter su Buongiorno: la conferma del procuratore

Giornate di chiacchiere, ma anche giornate di indiscrezioni. Si è solamente all'inizio del calciomercato e nulla è deciso, l'estate è ancora lunghissima e i cambi di direzione sono all'ordine del giorno sui giocatori più seguiti. Come Alessandro Buongiorno, classe 1999, capitano del Torino. Sul quale si è informata anche l'Inter del presidente Beppe Marotta: "Ne abbiamo parlato anche con l'Inter, due battute, un po' di chiacchiere… Forse mezza battuta su Buongiorno l'abbiamo messa in piedi". Parole di Giuseppe Riso, procuratore del giocatore all'uscita dalla sede nerazzurra dove era andato a parlare di altro (Oristanio, giovane scuola Inter in prestito al Cagliari). Nulla di più e nulla di meno, eppure una notizia che scuote, arrivata a poche ore da un'altra: l'accordo che sembrava ottenuto col Napoli di Conte.

Buongiorno e il Napoli: il sorpasso alla Juventus di Thiago Motta

L'inserimento della Juventus era stato l'argomento clou delle ultime 48 ore sul difensore, così come la sua reazione alla notizia attraverso dichiarazioni che non avevano lasciato spazio a dubbi: "Devo rispetto nei confronti dei tifosi granata, là non posso andare". Pensieri talmente chiari che avevano spalancato il casello sull'autostrada verso Napoli, dove Conte sarebbe felicissimo di abbracciare Buongiorno. A tal punto che si era parlato di un accordo di massima con tutti: giocatore e club. Al Torino la promessa di 35 milioni per il cartellino, più altri 5 di bonus, la cifra giusta per farlo lasciare andare da Urbano Cairo.

Dove andrà Buongiorno? Le parole di Cairo

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha rizzato le orecchie di fronte agli interessi del suo giocatore, pregustando una cessione importante per le casse del Torino. Prima Juve, poi Napoli e ora Inter: cosa volere di più? Nulla, se non avere le idee chiare fino in fondo per evitare fraintendimenti ed eventuali frizioni con una piazza notoriamente calda e molto attenta alle dinamiche di mercato. Per questo, le ultime dichiarazioni di Cairo : "Ovviamente è bello che un giocatore così bravo e così di qualità venga apprezzato da tante squadre" ha gongolato il presidente granata. "Poi però prima di prendere decisioni io mi devo sedere con lui e parlargli: non lo sento da tempo. Credo sia fondamentale sentire da lui cosa pensa, come si è fatto l'anno scorso quando si è deciso di tenerlo". E come farà quest'anno. Per cederlo.