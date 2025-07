Vlahovic è più di una suggestione per il Milan ma spunta l’Al-Hilal, è lui l’alternativa a Osimhen

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Dusan Vlahovic è ormai diventato un peso in casa Juventus e Comolli al lavoro per trovare una soluzione per chiudere un rapporto orma ai minimi storici. Il Milan osserva la situazione ed è più di una suggestione per l'attaccante serbo: i rossoneri starebbero valutando la situazione per capire se affondare il colpo e la presenza di Allegri potrebbe essere un'opzione di gradimento per il calciatore.

L'unico dubbio, secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, è che possa concretizzarsi nelle fasi finali del mercato estivo e che questa situazione possa anche non piacere ai bianconeri che hanno bisogno di cedere Vlahovic per lavorare più serenamente nell'adeguamento della rosa in attacco.

Vlahovic nel mirino dell'Al-Hilal: è l'alternativa a Osimhen

Un'altra pista molto interessante è quella che porta all'Al-Hilal di Simone Inzaghi. La squadra araba vorrebbe rinforzarsi rapidamente con un attaccante: Osimhen è il sogno ma tra le alternative: tra queste c'è anche Dusan Vlahovic della Juventus.

A riportare questa indiscrezione delle ultime ore è il giornale francese L'Equipe', che parla di un possibile interesse dell'Al-Hilal per l'attaccante della Juventus. Il calciatore serbo andrà in scadenza nel 2026 e non rientra nei piani della Vecchia Signora, che ha già acquistato Jonathan David e vorrebbero tenere Randal Kolo Muani.

Vlahovic ha rifiutato ogni tipo di destinazione perché, almeno finora, sembra intenzionato a voler restare un'altra stagione per liberarsi a parametro zero la prossima estate ma una ricca offerta dall'Arabia Saudita potrebbe cambiare le cose.

Dusan ha un peso nel bilancio attuale della Juventus: il suo ingaggio sino a questa stagione era di 10,5 milioni netti ma dalla prossima sale a 12, come previsto nel suo contratto. La quota di ammortamento del serbo per la stagione 2024/2025 è stata di 19,55 milioni di euro e per la società bianconera le strade possibili sono due: una cessione che possa evitare il rischio minusvalenza o il proseguimento dell’avventura bianconera con un rinnovo che però non può essere né al rialzo, né alle cifre attuali.

Quest'ultima, però, sembra davvero la meno percorribile e per questo motivo si è parlato di una decisione netta del club per fare capire le sue intenzioni al calciatore: potrebbe finire ‘fuori rosa' come Federico Chiesa lo scorso anno ma, in realtà, si vorrebbe evitar questo tipo di situazione per non inasprire ancora di più i rapporti.

Intanto l'Al-Hilal valuta il profilo di Dusan Vlahovic ma l'ipotesi Milan è tutt'altro che tramontata.