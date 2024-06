video suggerito

Buongiorno al Napoli, gli azzurri cercano l’accordo col Toro: è il primo obiettivo in difesa di Conte Alessandro Buongiorno si avvicina al Napoli. Gli azzurri cercano l’accordo col Torino per il cartellino del giocatore. Il centrale granata è il primo obiettivo di Conte in difesa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Napoli sta continuando il pressing per avere Alessandro Buongiorno dal Torino. Si tratta del primo obiettivo in difesa degli azzurri pronti a rinforzare il reparto arretrato. Come riporta Fabrizio Romano, esperto di mercato, il Napoli sta lavorando sia all'accordo sull'ingaggio del calciatore e contemporaneamente a quello sul cartellino col Torino. Buongiorno sarebbe entusiasta del trasferimento. Nei prossimi giorni il Napoli dovrebbe formulare una nuova offerta formale per il difensore centrale sperando di chiudere l'affare e convincere Cairo.

Buongiorno in azione con. la maglia del Torino.

Le cifre dell'operazione Buongiorno al Napoli: si tratta

Buongiorno attualmente è totalmente focalizzato sugli Europei con l'Italia ma Napoli e Torino stanno dialogando per studiare la fattibilità dell’operazione. De Laurentiis, secondo il giornalista Matteo Moretto, è pronto ad avvicinarsi alle richieste dei granata con una nuova offerta. La proposta degli azzurri dovrebbe essere vicina ai 35 milioni tra parte fissa e bonus, il Torino però al momento chiede 40 milioni. Le parti potrebbero provare a chiudere l’accordo trovando una base d'intesa nel mezzo tra domanda e offerta.

Le parole di Urbano Cairo su Buongiorno al Napoli

Si tratta di una delle prime richieste formulate da Antonio Conte per rinforzare una difesa, quella del Napoli, destabilizzata dopo l'addio di Kim che era stato grande protagonista dello Scudetto vinto con Spalletti in panchina. "Il prezzo di Buongiorno? L'ho già detto altre volte, non ho pensato a questo perché non ho messo sul mercato – ha detto il presidente granata Urbano Cairo qualche giorno fa alla Milano Football Week -. È rimasto con noi lo scorso anno e sono stato felicissimo di questo".

Buongiorno contro Vlahovic nel derby di Torino.

Napoli in vantaggio sul Milan per l'acquisto di Buongiorno

Lo scorso anno sembrava infatti vicinissimo il trasferimento di Buongiorno all'Atalanta saltato poi un po' a sorpresa. Nelle ultime settimane anche il Milan aveva mostrato interesse per il difensore ma adesso il Napoli appare sicuramente in vantaggio rispetto alla altre pretendenti al giocatore. L'arrivo di Conte ha sicuramente dato maggiore prestigio alla squadra campana che con il tecnico salentino ha inevitabilmente alzato l'asticella e le aspettative del Napoli per la prossima stagione. Anche Buongiorno sembra soddisfatto della destinazione. L'accelerata è prevista nel corso della prossima settimana.