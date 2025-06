video suggerito

La verità di Antonio Conte sulla Juventus: parla di quelle "voci che hanno fatto male" Il tecnico del Napoli rompe il silenzio sulle accuse di aver detto no alla Juventus per restare in azzurro. "Mai avuto contatti diretti", spiega Conte. Le sue parole smontano l'ipotesi del tradimento ai bianconeri: "Mi ha ferito".

A cura di Michele Mazzeo

Antonio Conte prova a chiudere la ferita aperta con i tifosi della Juventus, rispondendo alle polemiche nate attorno al suo presunto "no" al ritorno in bianconero. L'allenatore del Napoli ha difatti smentito di aver rifiutato un'offerta della Juve e ha respinto al mittente ogni accusa di ‘tradimento'.

"Il rifiuto alla Juve? Sono state voci che hanno fatto male, non si è tenuto conto di come sono fatto. Non ho avuto contatti con nessuno perché a chiunque abbia provato a cercarmi con terze persone ho detto che avrei parlato con il club a fine stagione. E avrei aperto a un'altra situazione solo se l'incontro non avesse soddisfatto le parti" ha infatti detto il 55enne leccese nell'intervista concessa a Sette, settimanale del Corriere della Sera.

Una smentita netta, che arriva dopo settimane di accuse e tensioni da parte della tifoseria juventina. In molti, infatti, avevano letto la scelta di restare al Napoli come uno sgarbo nei confronti del club in cui Conte è stato prima bandiera in campo e poi architetto del ciclo vincente in panchina, tra il 2011 e il 2014.

La Juventus è nel pieno di una fase di transizione: dirigenti da ricostruire, allenatori che si alternano, progetti che saltano. In un contesto simile, il mancato ritorno di Conte è stato vissuto come un'ulteriore umiliazione. Da qui le reazioni sdegnate di parte del tifo, che ha persino rinnegato il passato di uno degli allenatori più vincenti della storia recente bianconera.

Ma il tecnico salentino respinge le accuse. Non ci sarebbe stato alcun confronto né trattativa, e dunque nessun rifiuto vero e proprio: solo la scelta di rimandare ogni decisione fino a quando non avesse avuto un faccia a faccia chiarificatore con Aurelio De Laurentiis.

Un chiarimento che è poi arrivato e ha portato alla decisione di proseguire con il Napoli, dando continuità alla trionfale prima stagione conclusa con la vittoria dello Scudetto. La sua versione odierna, però, sembra apparentemente scontrarsi con quanto detto poco tempo fa durante la trasmissione ‘Federico Buffa Talks' su Sky, dove aveva dichiarato: "Non avevo nessun accordo con la Juventus e ho rifiutato categoricamente" le sue parole.

Un passaggio che aveva alimentato ulteriormente l'equivoco. Ma ora, le nuove dichiarazioni di Conte sembrano ridisegnare il quadro: non c'è stato un rifiuto della Juve, ma la volontà di non trattare con nessuno prima di chiarire il futuro con il Napoli. Un dettaglio non da poco, che potrebbe contribuire a ricucire un legame con una tifoseria che per anni lo ha osannato. E che ora, forse, potrà leggere quegli eventi sotto una luce diversa.