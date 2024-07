video suggerito

Buongiorno va al Napoli e i tifosi del Toro lo salutano con una richiesta: “Lentini l’ha fatto” Alessandro Buongiorno ha salutato i tifosi del Torino appostati all’esterno del Filadelfia. Il difensore è passato al Napoli e i sostenitori granata prima di lasciarlo partire gli hanno fatto una richiesta: “Fai come Lentini, vinci quello che devi vincere e poi torna qui”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alessandro Buongiorno ha vissuto il suo ultimo giorno al Torino prima di partire in direzione Napoli. Sarà un nuovo difensore a disposizione di Antonio Conte in questo suo nuovo ritorno in Italia sulla panchina azzurra. Il centrale classe 1999 lascia i granata dopo ben 17 anni. Una vita tra giovanili e prima squadra indossando poi anche la gloriosa fascia da capitano del Toro. Oggi ha salutato i compagni al Filadelfia nel primo giorno agli ordini di Vanoli per poi riprendere la sua auto e ripartire per lasciare definitivamente quella casacca granata.

Nonostante la fretta però Buongiorno si è fermato a salutare quelli che sono ormai i suoi vecchi tifosi firmando autografi e scattandosi selfie. In particolare però un sostenitore granata gli ha voluto strappare una promessa che ha emozionato anche il giocatore: "Vinci quello che devi vincere e poi torna qui – gli hanno detto -. Lo sai che ti vogliamo bene, ti voglio bene come un figlio". Buongiorno mette la marcia per andare via ma il tifoso continua: "In bocca al lupo e torna qui, Lentini lo ha fatto". Il giocatore a bassa voce: "Assolutamente, sarebbe bello".

L'affare tra Napoli e Torino che vedrà Buongiorno vestire la maglia azzurra

Buongiorno lascia il Torino per una cifra di 35 milioni più 5 di bonus ed è dunque pronto a raggiungere Conte, che lo ha fortemente voluto al Napoli. Un affare che ha visto l'allenatore salentino essere parte integrante della trattativa. Proprio questa convinzione e sicurezza che gli ha trasmesso Conte ha poi convinto il difensore che avrebbe anche resistito al presunto inserimento della Juventus nell'operazione prima che si chiudesse definitivamente. Napoli è un'occasione e con Conte in panchina non poteva di certo sfuggire.

Alessandro Buongiorno con la maglia dell'Italia.

Il precedente di Lentini e il ritorno in granata

I tifosi del Toro hanno però solo provato a strappargli una promessa romantica, ovvero quella di un ritorno in granata citando proprio Gianluigi Lentini. Un giocatore che ha giocato nel Toro fin dalle giovanili, fino al trasferimento al Milan a cifre da record. Un divorzio doloroso per il tifo granata che non la prese benissimo. nel ’97 però il Toro è in serie B e si affida proprio a lui per tentare una risalita che poi avverrà qualche anno dopo. Questo è stato chiesto a Buongiorno che però ora si appresta a vivere un capitolo chiave della sua carriera.