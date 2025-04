video suggerito

Il Napoli perde anche Juan Jesus in difesa per infortunio: quante partite salta e quando torna Per le partite contro Monza e Torino il Napoli avrà la difesa dimezzata: dopo Buongiorno si fa male anche Juan Jesus che potrebbe tornare in campo soltanto all'inizio di maggio.

A cura di Ada Cotugno

Nel finale di stagione il Napoli dovrà stringere i denti e far fronte a un vero e proprio allarme in difesa per le prossime due gare: dopo la partita contro l'Empoli si è fermato anche Juan Jesus, chiamato a ricoprire il ruolo da titolare dopo il secondo infortunio di Alessandro Buongiorno, ma anche il brasiliano dovrà restare fermo in infermeria per diverse settimane. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso della coscia destra, una notizia bruttissima per gli azzurri che sono a corto di alternative.

Secondo le prime stime il difensore dovrà restare fermo ai box per almeno 20 giorni, ossia per il resto del mese di aprile e per la prima parte di maggio. È la prima riserva di Antonio Conte e quest'anno ha dato grandi garanzie durante la prolungata assenza dell'ex Torino, ma questa volta anche lui alzerà bandiera bianca lasciando presumibilmente posto a Rafa Marin, l'unica alternativa di ruolo presente in rosa da affiancare a Amir Rrahmani.

Quante partite salta Juan Jesus

Il Napoli dovrà fronteggiare una vera emergenza difensiva nelle ultime battute di questa stagione. Rrahmani è l'unico titolare disponibile per Conte: Buongiorno ha ripreso ad allenarsi da poco dopo l'infortunio ma sicuramente non sarà disponibile contro il Monza e forse neanche contro il Torino, mentre il suo sostituto Juan Jesus dovrà restare fermo più a lungo. Durante la partita contro l'Empoli ha riportato una lesione distrattiva del muscolo semimembranoso che si traduce in circa 20 giorni di stop.

Non ci sarà dunque nella gara contro i brianzoli e salterà anche il Toro, così come il suo compagno di reparto, lasciando il Napoli sguarnito in difesa. L'unica alternativa a disposizione dell'allenatore è Rafa Marin che in questa stagione ha giocato pochissimo, soltanto 23 minuti in Serie A, ma si ritrova a essere l'unico centrale di ruolo in un momento delicato della stagione, quando mancano ormai sei gare alla fine del campionato.