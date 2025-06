Prossima partita Inter al Mondiale per Club, quando gioca nei quarti e contro quale avversaria

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

L'Inter è tra le migliori sedici squadre del Mondiale per Club che prenderanno parte agli ottavi di finale. La vittoria contro il River Plate nell'ultima partita della fase a gironi ha permesso ai nerazzurri di avanzare nella competizione, accedendo alla fase a eliminazione diretta come prima nel suo gruppo. Il primato li ha portati in un lato del tabellone piuttosto abbordabile: l'unico gigante è il Manchester City, mentre tutti i grandi club europei sono dall'altro lato e potrebbero diventare sfidanti solo in un'eventuale finale.

Ai quarti di finale potrebbe anche esserci una sfida inedita con l'Al Hilal del grande ex Simone Inzaghi, ma è ancora presto per studiare tutto il cammino che attende la squadra. Al momento i ragazzi di Chivu restano concentrati sugli ottavi di finale, primo impegno di questa nuova fase del Mondiale per Club: gli incroci dei gironi hanno messo sulla strada dell'Inter il Fluminense, una delle quattro squadre brasiliane qualificate agli ottavi dopo uno splendido cammino.

Sono arrivati secondi nel gruppo comandato dal Borussia Dortmund con una vittoria e due pareggi e adesso vogliono fare lo sgambetto agli italiani per giocarsi la possibilità di arrivare fino alla fine di questa avventura. L'Inter scenderà in campo contro il Fluminense per gli ottavi di finale oggi, lunedì 30 giugno, alle ore 21:00 per centrare la qualificazione ai quarti di finale: si tratta di una gara secca che prevede i supplementari in caso di pareggio dopo i 90 minuti regolamentari, seguiti eventualmente dai rigori.

La speranza di Chivu è quella di centrare l'accesso ai quarti di finale che si terranno invece il prossimo 4 luglio, sempre alle ore 21:00. L'Inter potrebbe trovarsi davanti il Manchester City, l'avversario più temibile della sua parte del tabellone, oppure affrontare il suo passato contro l'Al Hilal di Simone Inzaghi.