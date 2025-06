video suggerito

L'Inter vola agli ottavi del Mondiale per Club, ma quattro calciatori infortunati tornano in Italia Calhanoglu, Bisseck, Pavard e Zielinski sono stati costretti a tornare in Italia. I due centrocampisti e i due difensori dell'Inter non riusciranno a recuperare nemmeno per l'eventuale finale del Mondiale per Club.

A cura di Alessio Morra

Con una prestazione convincente, e dopo un finale di partita focoso, l'Inter ha piegato il River Plate e si è qualificata per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. I nerazzurri si sono imposti per 2-0, con i gol nel finale di partita di Francesco Pio Esposito e Bastoni. Inter agli ottavi contro la Fluminense, squadra brasiliana. Un risultato importante e una bella iniezione di fiducia per Chivu, che però continuerà la sua corsa senza quattro calciatori che chiudono anticipatamente il loro torneo. Vanno a casa Calhanoglu, Bisseck, Pavard e Zielinski, che termina un'annata davvero tormentata.

Calhanoglu, Bisseck, Pavard e Zielinski infortunati

Dunque voleranno verso l'Italia Hakan Calhanoglu, Yann Bisseck, Benjamin Pavard e Piotr Zielinski. Quattro perdite pesanti per Chivu che perde due calciatori che fanno parte dei cosiddetti titolarissimi e due alternative di lusso. Che Calhanoglu non avesse molte chance di tornare a disposizione era nell'aria, così come Zielinski. Ma l'Inter sperava che Pavard e Bisseck potessero tornare a disposizione per le fasi a eliminazione diretta, ma non sarà così.

Bisseck ko dalla finale di Champions

Calhanoglu ha un serio problema al polpaccio e c'erano pochi dubbi sulla sua assenza completa, mentre la caviglia di Pavard non riesce a sgonfiarsi. Bisseck non ha recuperato dal problema patito nella finale di Champions League, entrò e uscì dopo pochissimi minuti. Zielinski è un caso a parte, annata difficilissimo e infortunio pure con la Polonia nelle gare di giugno. Fuori tutti. La rosa comunque è molto ampia e Chivu avrà tante alternative per il torneo, che ora per l'Inter sarà tutto da dentro o fuori. Perché con gli ottavi scatta la fase a eliminazione diretta, con le partite che in caso di parità proseguirebbero con supplementari ed eventualmente i rigori.