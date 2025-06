video suggerito

Prossima partita Italia Under 21 agli Europei, quando e contro chi gioca se elimina la Germania L'Italia stasera affronterà la Germania nei quarti degli Europei Under 21. In caso di successo gli Azzurrini di Nunziata si qualificherebbero per la semifinale contro Francia o Danimarca.

A cura di Alessio Morra

L'Under 21 dell'Italia guidata da Carmine Nunziata si è qualificata brillantemente per i quarti di finale degli Europei Under 21 2025. Con un pizzico di fortuna poteva arrivare pure il primato nel girone, che però se l'è preso la Spagna grazie alla differenza reti. Poco male, sotto certi versi, perché mai come quest'anno le squadre ai quarti sono tutti fortissime e dal grande nome. L'Italia è ai quarti ma se vincerà contro la Germania quando tornerà in campo e contro chi lo farà?

La squadra di Nunziata dopo aver raggiunto gli Europei di categoria in Slovacchia si sta mostrando una squadra di buonissimo livello, difesa di ferro, talenti a centrocampo, un portiere di livello, ma pochi gol. Tre in tre partite. 1-0 alla Romania firmato da Baldanzi, 1-0 alla Slovacchia da Casadei, in entrambe le occasioni c'è stato un super Desplanches. Mentre con la Spagna è finita 1-1, gol di Pisilli. Ora c'è la Germania del giovane attaccante Woltemade, che ha esordito con la nazionale maggiore in Nations League ed è già un uomo mercato, pare anche l'Inter abbia effettuato un sondaggio. In caso di semifinale ci sarebbe la vincente di Danimarca-Francia.

Europei Under il tabellone dei quarti e gli incroci in semifinale

Il tabellone dei quarti di finale si è delineato con il termine della fase a gironi. Nella giornata di sabato si sono disputati i primi due incontri dei quarti di finali, quelli tra il Portogallo e l'Olanda e soprattutto quello tra Spagna e Inghilterra, le squadre che hanno sfidato Italia e Germania nei giorni Mentre oggi nel pomeriggio, alle ore 18, c'è Danimarca-Francia, in serata, alle 21 invece Italia-Germania.

Portogallo-Olanda

Spagna-Inghilterra

Danimarca-Francia, domenica 22 giugno ore 18

Italia-Germania, domenica 22 giugno ore 21

Contro chi gioca l'Italia se supera i quarti: le possibili avversarie della semifinale

Se l'Italia riuscirà a eliminare la Germania si qualificherà per le semifinali degli Europei Under 21 e tornerebbe in campo, in quel caso, mercoledì 25 giugno, alle ore 21, contro la vincente di Danimarca-Francia. La finale è in programma sabato 28 giugno.