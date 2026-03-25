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Baldini spiega cos’è successo davvero con Kayode, convocato in ritardo dall’Italia Under 21

Kayode si è sottoposto a qualche visita extra per poter rispondere alla chiamata dell’Italia Under 21: Baldini scioglie i nodi sul caso che aveva fatto clamore.
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A cura di Ada Cotugno
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La convocazione di Michael Kayode con l'Italia Under 21 ha fatto scoppiare un caso per i modi e i tempi in cui è avvenuta: il terzino del Brantford era stato lasciato fuori dalla Nazionale maggiore di Gattuso e non era stato chiamato nemmeno da Baldini, un'esclusione sorprendente visto l'ottimo rendimento di questa stagione. L'ex Fiorentina è stato convocato solo ieri sera, due gironi prima della partita contro la Macedonia del Nord, e ci ha pensato il CT a chiarire cosa è successo davvero.

In conferenza stampa Baldini ha raccontato il retroscena che ha coinvolto il giocatore. Non si trattava di nessun problema burocratico, come era stato ipotizzato all'inizio della vicenda, ma il ritardo è dovuto dalla mancata idoneità: già a settembre non l'aveva avuta e lunedì si è recato a Roma per sottoporsi ad alcune visite mediche per ottenerla e rispondere alla convocazione.

Kayode è titolare con il Brentford in Premier League
Kayode è titolare con il Brentford in Premier League

Perché Kayode è stato convocato in ritardo

Non c'erano dubbi sul suo ritorno in Nazionale, dato che in Premier League Kayode si è ritagliato uno spazio importante diventando uno dei migliori esterni difensivi. L'italiano è titolarissimo con il Brentford e ha alzato ancora di più il suo livello in questa stagione, per questo la mancata convocazione con l'Italia era sembrata assurda. Qualcuno lo attendeva nel gruppo di Gattuso per gli spareggi, ma non vederlo neanche nell'Under 21 ha destato molti sospetti.

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Ha spiegato tutto Baldini in conferenza stampa, chiarendo i motivi del suo arrivo in ritardo rispetto al resto del gruppo: "Era stato convocato a settembre, non aveva però avuto l'idoneità, perché in Italia ci sono parametri molto più severi che in Inghilterra. Da noi non poteva giocare, altrimenti ci sarebbe sempre stato. E ora è arrivato più tardi perché lunedì scorso è andato a Roma per sottoporsi ad alcune visite, ieri ha ottenuto l'idoneità. Non capisco perché non avremmo dovuto convocarlo, essendo stato anche campione d'Europa Under 19 in passato". Tutto risolto grazie a qualche visita extra che ha permesso a Kayode di vestire nuovamente la maglia Azzurra.

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