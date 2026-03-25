Lo strano caso di Kayode, ignorato dall’Italia di Gattuso e convocato in U21 solo qualche giorno dopo

Kayode ha raggiunto il ritiro della Nazionale Under 21 solo nella serata di ieri. Il caso dell’iniziale esclusione dell’esterno del Brentford, tra i migliori in Premier, anche dall’Italia di Gattuso, è però subito rientrato: si tratta solo di motivi burocratici.

L'Italia di Ringhio Gattuso scenderà in campo domani, giovedì 26 marzo, per la sfida della semifinale dei playoff Mondiali contro l'Irlanda del Nord. Una partita di fondamentale importanza che ha acceso l'attenzione di tifosi e addetti ai lavori anche sui convocati. Allo stesso tempo anche l'Under 21 di Silvio Baldini ha diramato la sua lista convocati per i match di qualificazione a Euro2027. Ebbene in nessuna delle liste compariva il nome di Michael Kayode. L'esclusione dell'esterno destro 21enne del Brentford ha suscitato sorpresa tra i tifosi italiani che non hanno compreso le motivazioni che hanno portato alla rinuncia del giocatore.

Kayode è infatti titolarissimo in Inghilterra sulla fascia destra risultato uno tra i migliori esterni a destra della Premier. Il giocatore è diventato celebre anche per via delle sue micidiali rimesse laterali che equivalgono a un cross. I suoi dati parlano di una precisione di passaggi che va oltre l'80% e una capacità difensiva che supera il 75%. Insomma, impossibile non tenerlo in considerazione specie in un momento di crisi e confusione del calcio italiano.

Qualcuno sui social pensava che entrambi i CT non avessero comunicato a sufficienza. Gli utenti hanno ipotizzato che Gattuso potesse aver immaginato una convocazione di Kayode da parte di Baldini o viceversa. Ma la realtà è un'altra. Il giocatore ha raggiunto il ritiro dell'Under 21 solo nella serata di ieri senza che nessuno si fosse fatto male. Kayode era stato solo fermato dal perfezionamento di alcune pratiche burocratiche.

Non ci sarebbe dunque nessun caso su Kayode che finora con il Brentford ha collezionato 37 presenze, un gol e un assist in tutte le competizioni. In Premier è praticamente sempre titolare. Sulla destra Gattuso ha optato per la novità Palestra il quale potrebbe anche essere schierato titolare e forse anche per questo Kayode è stato aggregato all'Under 21. La sua convocazione con gli azzurrini è arrivato dopo l’accordo Gattuso-Baldini i quali hanno appunto deciso per l’U21. Una scelta tecnica più funzionale.

Kayode non veniva convocato dall'Under 21 da quasi un anno

A qualcuno infatti sembrava strano che un giocatore come Kayode non fosse stato preso in considerazione da nessuna delle due nazionali. In effetti però c'è da dire che Kayode non prendeva parte a un ritiro con l'Under 21 da quasi un anno. L'ultima volta in campo è stata ai quarti degli Europei di categoria contro la Germania. Da quel momento in poi, nelle 5 gare di qualificazione giocate da settembre a novembre 2025, Kayode non ha preso parte a nessuna delle partite poiché non convocato. Un giocatore che di certo potrebbe fare comodo anche alla nazionale maggiore.