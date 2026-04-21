Il calvario del Milan Futuro in Serie D nel girone vinto dalla Folgore Caratese: è stato un fiasco

Il Milan Futuro sta chiudendo in maniera disastrosa il campionato di Serie D dopo la retrocessione dell’annata scorsa e si giocherà l’accesso ai playoff nelle ultime due giornate del girone B. I rossoneri potranno tornare in C solo in caso di ripescaggio.

La Serie D si avvia a emettere gli ultimi verdetti nelle due giornate che restano per concludere il campionato. Da quel momento in poi la stagione andrà avanti con la disputa dei playoff a cui spera di prendere parte anche Milan Futuro. La squadra B dei rossoneri, capace di retrocedere l'anno scorso alla sua prima stagione in Serie C, non è riuscito nell'impresa di risalire subito e riprendersi il professionismo. Il Milan Futuro allenato da Massimo Oddo è infatti fermo al quinto posto in classifica nel girone B di Serie D vinto con due giornate d'anticipo dalla Folgore Caratese del giornalista Michele Criscitiello. Il calendario per Milan Futuro mette di fronte la Castellanzese in trasferta e l'ultima in casa contro la Vogherese.

Da lì in poi si capirà quali saranno le chance di promozione di Milan Futuro. Pensare di poter ambire a un posto in Serie C il prossimo anno attraverso i playoff di Serie D, anche in caso di vittorie, è a dir poco difficile. In Serie D infatti la vittoria dei playoff non garantisce da regolamento la promozione diretta in Serie C. Milan Futuro dovrà prima vincere i playoff del proprio girone contro una tra la seconda, terza e quarta classificata per poi affrontare la fase nazionali incontrando squadre appartenenti agli altri gironi di Serie D.

La stagione di Milan Futuro in Serie D

E pensare che a inizio campionato si pensa che Milan Futuro potesse fare la differenza sulle altre squadre contando su un portiere come Torriani in porta – che vanta anche una presenza in Champions nella prima squadra rossonera – senza dimenticare in rosa giocatori come Maximilian Ibrahimović poi ceduto a gennaio in prestito all'Ajax capace di mettere a segno 5 gol e 4 assist prima della sua cessione, ma anche Chaka Traorè autore di 8 gol e 5 assist.

Si tratta chiaramente di una squadra molto giovane la cui età media è di 20,4 anni. Nonostante questo si pensava che con Oddo in panchina i giovani rossoneri potessero fare la differenza per riprendersi la Serie C diretta che invece è finita nelle mani della Fologore Caratese. Il Milan Futuro è a quota 50 punti con un ritardo di 15 punti dalla stessa Folgore capace di vincere matematicamente il campionato. Nell'ultimo turno è arrivato anche il ko in casa contro la Varesina. E ora l'unica speranza sono i playoff: ma vincerli è a dir poco difficile.

Massimo Oddo sulla panchina di Milan Futuro.

Come funzionano i playoff di Serie D e perché Milan Futuro ha possibilità di ripescaggio

Le 9 vincenti della prima fase playoff di Serie D si incontreranno in gara unica sul campo della società che, al termine del campionato, avrà occupato nelle rispettive classifiche di girone, la migliore posizione. Le vincenti acquisiscono il diritto a disputare le semifinali. Le due vincenti delle semifinali si sfideranno nella finalissima (quarta fase) da disputarsi in campo neutro, con l'esecuzione diretta dei calci di rigore qualora la parità dovesse persistere al termine dei 90′ regolamentari. Ma se Milan Futuro o altre squadre riuscissero a vincere la finalissima cosa succederà? In primis la LND ha stabilito un contributo di 30mila euro per la vincente la gara di finale ed uno di 15mila per la perdente.

Da regolamento però nessuno avrà garantita la promozione diretta in Serie C ma viene stilata una graduatoria delle eventuali candidate a subentrare in Serie C, nel caso di rinuncia o di mancata iscrizione al campionato. In tal senso il Milan Futuro avrebbe sicuramente delle possibilità di disputare il campionato di Serie C il prossimo anno poiché le seconde squadre hanno ottenuto una sorta di priorità rispetto alle altre. Entro giugno i club di Serie C dovranno presentare domanda di iscrizione al campionato. Qualora dovesse esserci un'esclusione d'ufficio dopo la supervisione di tutti gli incartamenti, allora la graduatoria ripescaggi potrebbe premiare anche Milan Futuro.