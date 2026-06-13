Un tifoso ruba la palla in USA-Paraguay poi prova la fuga in campo: è la peggiore invasione di sempre

L’episodio è avvenuto a margine di Stati Uniti-Paraguay gara d’esordio della Nazionale di Pochettino che ha poi vinto 4-1: un tifoso ha cercato la fuga col Trionda gettandosi sul manto erboso, in un goffo e fallimentare tentativo diventato poi virale sui social.

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Per la gara d'esordio degli Stati Uniti il SoFi Stadium si è trasformato in una bolla assoluta di sicurezza per evitare qualsiasi sgradito contrattempo nella giornata in cui si celebrava l'ultima delle tre cerimonie ufficiali d'apertura e facevano il debutto gli Stati Uniti di Pochettino. Un immenso perimetro off-limit fuori dall'impianto con controlli capillari che hanno generato una delle operazioni di sicurezza più imponenti nella storia recente americana, non a caso descritta pari ad un "evento di sicurezza nazionale". Il tutto è stato poi certificato dall'immediato intervento della sicurezza e degli addetti all'interno allo stadio quando un tifoso ha avuto la malaugurata idea di provare a fuggire con il pallone del match tentando l'invasione di campo.

Tifoso si impossessa del Trionda: la sicurezza lo placca dopo il tentativo di invasione

Poteva trasformarsi in un momento di tensione e di feroci polemiche su eventuali mancate misure di controlli e invece si è ridotto quasi un un ridicolo meme che ha invaso le piattaforme social, il tentativo di un tifoso di scappare con il Trionda, l'avveniristico pallone di Muesti Mondiali 2026 che Adidas ha creato ad hoc con elaborati elementi tecnologici che lo rendono un pezzo da collezione. E' accaduto alla fine della partita tra Stati Uniti e Paraguay, poi vinta dagli americani 4-1: mentre gli spettatori all'interno dello stadio stavano assistendo alle gesta dei propri beniamini improvvisamente, un tifoso ha eluso le misure di sicurezza, si è impossessato della palla e ha provato a sfuggire con essa.

Il ragazzo ha iniziato una sfida di finte e controfinte con gli addetti alla sicurezza che pian piano sotto i suoi piedi, mentre correva su e giù ai bordi della balaustra del primo anello del SoFi Stadium, sono aumentati sempre più di numero. Per lui, alla fine non c'è stato scampo: senza più via di fuga ha provato il tutto per tutto gettandosi sul prato nella speranza di poter scappare dal campo, ma è stato immediatamente placcato a terra e poi trascinato fuori dal terreno di gioco mentre la partita non ha vissuto alcuna interruzione, proseguendo regolarmente mentre in pochi istanti quel momento è divenuto virale facendo il giro dei social media.

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Le straordinarie misure di sicurezza per l'esordio degli Stati Uniti ai Mondiali 2026

Dopotutto non poteva che concludersi senza incidenti un evento per il quale lo stato d'allerta e di sicurezza non era mai stato raggiunto per un evento sportivo prima d'ora con un coordinamento senza precedenti tra LAPD, Los Angeles Police Department e il County Sheriff’s Department, insieme alla Inglewood Police, FBI, Secret Service e altre entità federali.

Era stata istituita una no-fly zone stretta intorno allo stadio con divieto di voli a basso raggio per circa 3 miglia nautiche per evitare la presenza di droni, oltre a perimetri estesi attorno allo stadio, con screening rigorosi all’ingresso che hanno incluso senza eccezione per alcuno, anche giornalisti e media accreditati, con metal detector e ispezioni bagagli, più una sorveglianza costante e un invito esplicito alla collaborazione da parte dei tifosi per segnalare qualsiasi cosa sospetta.