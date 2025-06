video suggerito

Perché oggi non si giocano partite del Mondiale per Club e quando iniziano gli ottavi con Inter e Juve Il Mondiale per Club oggi non ha in programma partite. Dopo la conclusione della prima fase a gironi e in attesa di quella ad eliminazione a partire dagli ottavi è tempo di mercato: la FIFA ha infatti predisposto una ulteriore “finestra” speciale che inizia oggi 27 giugno e si conclude il prossimo 3 luglio. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

Conclusasi la prima fase del Mondiale per Club, inizia quella a eliminazione diretta iniziando dagli ottavi di finale e poi via via fino alla finale in programma il prossimo 13 luglio. Eppure oggi, venerdì 27 giugno, non sono in programma partite, con il torneo che si ferma e prende fiato (non solo per il gran caldo). Il motivo è semplice: così come è accaduto nei giorni di vigilia prima dell'inizio del Mondiale, adesso la FIFA ha deciso di riaprire una speciale finestra di calciomercato, utile per le qualificate nel poter ingaggiare giocatori utili a rinforzare le rispettive rose.

La scelta della FIFA ha rivoluzionato l'estate 2025 del calcio internazionale non solamente per una "coda lunga" di una stagione che non accenna a fermarsi, ma anche e soprattutto in chiave mercato: al di là delle classiche sessioni, si è infatti deciso di dare la possibilità ai club presenti in America di poter ingaggiare giocatori utili per il torneo. Una prima sessione è andata in scena nei giorni precedenti il debutto di questo nuovo format del Mondiale per club, la seconda inizia proprio oggi 27 giugno e proseguirà fino al prossimo 3 luglio.

Quando giocano Juventus e Inter agli ottavi di finale

Con la vittoria sul River, anche l'Inter si appresta a godersi gli ottavi di finale del Mondiale per Club. I nerazzurri di Chivu, convincendo nell'ultimo match, si sono presi il primo posto che vale lo scontro diretto contro i brasiliani del Fluminense, gara in programma il prossimo 3o giugno alle 21.00. Tra i migliori 16 club al mondo anche la Juventus di Igor Tudor che si er già conquistata il pass al secondo match, con la seconda vittoria consecutiva targata Yildiz.

I criteri che regolano la finestra "speciale" di calciomercato

Una finestra aggiuntiva che apre al calciomercato ma con delle regole precise e particolari appositamente studiate dalla FIFA. Il funzionamento delle trattative possibili è molto semplice. Tutti i club partecipanti possono sostituire o aggiungere giocatori durante questo periodo in contemporanea con la finestra di mercato "tradizionale" delle rispettive federazioni. Tutto per incentivare club e giocatori con contratti in scadenza a trovare soluzioni adeguate per integrare nuovi elementi anche a torneo in corso.

Tutte le squadre che si sono qualificate agli ottavi, in pratica, possono eventualmente sostituire qualsiasi giocatore – il cui contratto sia scaduto il 30 giugno – con un altro preso durante questa seconda mini-finestra di mercato, alla fine della quale sarà possibile apportare delle modifiche alle liste precedentemente presentate.