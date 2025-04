Inzaghi svela cos’ha fatto l’Inter durante Bologna-Napoli: tutti davanti alla TV ma per vedere altro

video suggerito

Simone Inzaghi ha svelato cos'ha fatto l'Inter durante la partita tra Bologna e Napoli, match importantissimo per la scorsa Scudetto dopo il pareggio dei nerazzurri a Parma. La squadra campione d'Italia in carica era tutta davanti alla TV ma non per vedere la gara dello stadio Dall'Ara: "Bologna-Napoli non l'abbiamo neanche vista, stavamo preparando la fase di non possesso al video ieri sera".

Nel corso della conferenza stampa dopo la vittoria dell'Inter in casa del Bayern Monaco per 2-1, il tecnico nerazzurro ha risposto ad una domanda in merito all'importanza del trionfo dell'Allianz Arena dopo la delusione della rimonta subita a Parma pochi giorni prima e ha spiazzato tutti.

Inzaghi svela cos'ha fatto l'Inter durante Bologna-Napoli

In tanti si aspettavano una risposta diversa da Simone Inzaghi in merito all'attesa dell'Inter durante Bologna-Napoli, terminata 1-1 che ha lasciato inalterate le distanze in vetta alla classifica, ma il tecnico nerazzurro ha rivelato che la squadra non ha visto il match dei rivali per lo Scudetto per un motivo molto semplice: "Bologna-Napoli non l'abbiamo neanche vista perché io sono tornato alle 9 dalla conferenza qui con voi, ho mangiato e e poi eravamo con la squadra a preparare la fase di non possesso al video perché sul campo, avendo giocato sabato, avevamo avuto la possibilità di lavorare solo lunedì mattina prima della partenza per venire a Monaco".

Quando si gioca tanto, e si hanno impegni molto ravvicinati, non è semplice organizzare lavoro, recuperi e spostamenti: in questo caso l'Inter doveva andare in Germania e non ha potuto svolgere sul campo il lavoro tattico sulla fase di non-possesso del pallone, per questo hanno effettuato la seduta video nella serata di lunedì in concomitanza con la partita della squadra di Antonio Conte.

Naturalmente bisogna sempre prendere con le dovute ‘pinze' queste parole perché è impensabile che nessuno dello staff di Simone Inzaghi abbia visto interamente Bologna-Napoli, anche perché i rossoblù sono una delle prossime avversarie dell'Inter.