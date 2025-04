video suggerito

Frattesi fa impazzire l’Inter, Bayern ko in casa: trionfo nerazzurro nell’andata dei quarti di Champions Una pazza Inter batte il Bayern Monaco all’Allianz Arena e si mette in tasca la vittoria nell’andata dei quarti di Champions. Il gol di Frattesi ammutolisce l’Allianz Arena. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

220 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una pazza Inter batte il Bayern Monaco all'Allianz Arena e si mette in tasca la vittoria nell'andata dei quarti di Champions. Il gol di Frattesi nel finale consente ai nerazzurri di giocarsi con maggiore tranquillità la sfida di ritorno. A passare per prima in vantaggio era stata proprio la squadra di Simone Inzaghi con il gol di Lautaro, poi nel secondo tempo Muller, entrato dalla panchina, pareggia i conti, prima del nuovo vantaggio Inter firmato Frattesi che fa impazzire il popolo nerazzurro: finisce 1-2.

Il gol messo a segno da Lautaro nel primo tempo.

L'Inter chiude in vantaggio il primo tempo

Bayern Monaco e Inter hanno dato il via a una partita in cui sicuramente gli assenti da entrambe le parti erano tanti. Kompany esclude Muller dall'undici titolare ma si affida a un Harry Kane da cui tutti si aspettavano molto. Proprio l'attaccante inglese riceve sul suo destro un pallone facile da mettere in rete su assist al bacio di Sané. L'ex Tottenham apre il piattone destro e il pallone si stampa sul palo con Sommer battuto. Occasione mancata enorme per i bavaresi che avevano già gridato al gol. Si disperano tutti in campo. E l'Inter proprio in questo momento reagisce.

I nerazzurri capiscono che possono arrivare davanti alla porta del Bayern. Lo fanno prima con Carlos Augusto bravo a inserirsi al meglio in area di rigore ma il suo sinistro finisce sull'esterno della rete. Poco dopo arriva il vantaggio. Carlos Augusto crossa basso da sinistra, Thuram di tacco appoggia per Lautaro che calcia con l'esterno sotto la traversa e fa 1-0. Un gol meraviglioso da parte dei nerazzurri che così possono chiudere la prima frazione in vantaggio proprio grazie al proprio capitano che non era nemmeno in perfette condizioni.

La sequenza del gol di Muller.

Nel secondo tempo il Bayern segna ma Frattesi spegne i sogni dei bavaresi

Nella ripresa il Bayern cerca subito di imprimere il proprio ritmo all'Inter ma sono i nerazzurri ad avere l'occasione migliore per rendersi ancora pericolosi. Lautaro tira col destro sul primo palo ma viene respinto da Urbig. I bavaresi reagiscono con una conclusione di Guerreiro che finisce alta ma anche con l'occasione di Stanisic il quale stacca a centro area e colpisce di testa, ma spedisce alto. Pericolo scampato per i nerazzurri ma Kompany corre lo stesso ai ripari e manda in campo Muller osannato da tutto il pubblico dell'Allianz Arena.

Il gol di Frattesi.

Il Bayern spinge e proprio con Muller trova nel finale il gol del pareggio. Azione insistita dei bavaresi col cross lungo verso Laimer che controlla in area e la rimette dentro dove Muller spinge in rete da pochi passi. Subito dopo il Bayern va a un passo dal gol del vantaggio con il tiro dalla distanza di Kane parato dal portiere avversario, ma l'Inter non molla. Contropiede nerazzurro sull'asse Barella-Lautaro che imbecca Carlos Augusto a sinistra bravo a mettere al centro l'assist per il gol di Frattesi che vale l'1-2 finale e una vittoria stratosferica per l'Inter.