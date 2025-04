Il Napoli non sfrutta il mezzo passo falso dell’Inter, a Bologna finisce 1-1: i nerazzurri restano a +3

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Napoli resta a -3 punti dall'Inter capolista. Gli azzurri non riescono a sfruttare il mezzo passo falso a Parma della squadra di Simone Inzaghi e a Bologna non vanno oltre il punteggio di 1-1. Vantaggio ospite firmato da Anguissa poi nella ripresa il pareggio di Ndoye che taglia le gambe alla squadra di Conte. Con questo punteggio la lotta Champions e la corsa Scudetto restano ancora apertissime.

L'esultanza di Anguissa dopo il gol realizzato.

Napoli in vantaggio dopo il primo tempo

L'entusiasmo del Dall'Ara sin dall'inizio ha spinto il Bologna a fare del suo meglio in questa ennesima notte di passione. Dall'altra parte però c'era un Napoli pronto a fiondarsi sulla grossa occasione che si è presentata sabato dopo il pareggio dell'Inter a Parma. Portarsi a -1 dai nerazzurri era l'obiettivo principale della squadra di Conte che però già poche ore prima della partita ha dovuto rinunciare a due giocatori fondamentali come Meret e Buongiorno. La partita però tutto sommato nella prima frazione la giocano meglio gli ospiti.

Il Bologna riesce a creare poco. L'unico sussulto degno di nota è il tiro dalla distanza di Freuler che finisce alto. E infatti a passare in vantaggio per primi sono gli azzurri grazie alla splendida marcatura messa a segno da Anguissa. L'ivoriano fa tutto da solo partendo da metà campo con un falcata che sorprende la difesa di casa. Il centrocampista arriva davanti a Skorupski (poi sostituito per infortunio da Ravaglia ndr), lo supera, e mette a segno il gol che chiude il primo tempo sul punteggio di 1-0 in favore della squadra di Conte.

Il gran gol di Ndoye che vale il pareggio.

Il pareggio di Ndoye nella ripresa che chiude la partita sul pareggio

Nella ripresa però si assiste a tutt'altra partita con il Bologna che entra in campo con le idee chiare consapevole di poter recuperare la sfida. E infatti i rossoblu riescono a trovare il gol grazie a un gol pazzesco di Ndoye. Quest'ultimo si inventa un gol di tacco spettacolare dopo l'assist altrettanto bellissimo di Odgaard da sinistra. In precedenza ci avevano già provato Orsolini e Dallinga ma senza trovare fortuna sotto porta. Il Bologna spinge, il Napoli è tramortito. I rossoblu vanno a un passo dal gol del 2-1 con Castro che manca l'appuntamento con la rete sul secondo palo.

L'argentino, entrato da poco, non riesce a ribadire in rete una palla che aveva attraversato tutta l'area di rigore dei partenopei. Nel finale però il Napoli guadagna un ottimo calcio di punizione da posizione ravvicinata ma la conclusione di Raspadori finisce respinta da Ravaglia. Al triplice fischio il risultato finale è 1-1. Un punteggio che non cambia la situazione di classifica degli azzurri che restano a -3 dall'Inter mentre il Bologna è quarto con 57 punti nel mezzo tra la Juventus quinta a 56 e l'Atalanta terza con 58.