Sinner-Alcaraz in diretta LIVE, la finale in diretta LIVE dalle 15 a MonteCarlo: in palio il titolo e il numero 1

Un percorso quasi netto, un set perso, contro Mensik negli ottavi. E ci può stare visto che è l'unico set perso in tre tornei. Successi agevolissimi contro Humbert in avvio, contro Auger-Aliassime nei quarti e soprattutto con Zverev, piegato 6-1 6-4. Sinner si era fermato al massimo in semifinale in questo torneo due volte nel 2023 e nel 2024. Ora vivrà la prima finale. In questa settimana ha giocato pure in doppio, ha vinto all'esordio poi si è ritirato con Bergs.