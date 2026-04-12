Sinner-Alcaraz in diretta LIVE, la finale in diretta LIVE dalle 15 a MonteCarlo: in palio il titolo e il numero 1

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano oggi a Monte Carlo per la finale del torneo 1000. L'incontro inizierà alle ore 15 e sarà trasmesso in TV anche in chiaro. La finale si potrà seguire in diretta su Sky Sport, lo potranno fare gli abbonati sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Tennis), ma anche su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Streaming disponibile con Sky Go, NOW e gratis con tv8.it. Sinner in semifinale ha sconfitto ancora Zverev, mentre Alcaraz ha piegato Vacherot. Il vincitore dell'ATP Monte Carlo guadagnerà quasi un milione di euro.
Il cammino di Alcaraz a Monte Carlo
Carlos Alcaraz ha perso un set fin qui, esattamente come Sinner negli ottavi di finale. Ha vinto contro Baez, Etcheverry, che gli ha strappato il secondo set dell'ottavo di finale, poi si è imposto contro Bublik e Vacherot.
I precedenti tra Sinner e Alcaraz
Sono 16 le sfide che hanno giocato Alcaraz e Sinner. Lo spagnolo è in vantaggio: 10 a 6. L'ultima però se l'è aggiudicata in modo secco Jannik, imponendosi nella finale delle ATP Finals di Torino in due set. Non vengono considerate le esibizioni vinte in Arabia Saudita dall'italiano. Sulla terra il bilancio è 2-1 per Alcaraz.
Il percorso di Sinner a Monte Carlo, alla prima finale in questo torneo
Un percorso quasi netto, un set perso, contro Mensik negli ottavi. E ci può stare visto che è l'unico set perso in tre tornei. Successi agevolissimi contro Humbert in avvio, contro Auger-Aliassime nei quarti e soprattutto con Zverev, piegato 6-1 6-4. Sinner si era fermato al massimo in semifinale in questo torneo due volte nel 2023 e nel 2024. Ora vivrà la prima finale. In questa settimana ha giocato pure in doppio, ha vinto all'esordio poi si è ritirato con Bergs.
Carlos Alcaraz è il campione in carica di Monte Carlo e si gioca il numero 1 con Sinner
Il numero 1 del mondo se lo gioca contro il suo rivale storico. Alcaraz si gioca tutto perché a Monte Carlo un anno fa vinse la finale con Musetti e per questo ha 1000 punti da scartare. O vince o vince per tenersi la prima posizione ATP.
Dove vedere Sinner-Alcaraz oggi a Monte-Carlo in TV e streaming
Dunque alle ore 15 Jannik Sinner e Carlos Alcaraz scenderanno in campo per la finale del torneo 1000 di Monte Carlo, sarà la loro ottava finale. L'incontro si potrà vedere naturalmente su Sky, sui canali 201 (Sky Sport Uno), 203 (Sky Sport Tennis) e 206 (Sky Sport Max), per abbonati, ma anche in chiaro e soprattutto in diretta su TV8, canale 8 del digitale terrestre. Streaming consueto per abbonati con Sky Go e NOW, ma anche gratis con tv8.it.