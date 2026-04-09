Bologna-Aston Villa LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: le formazioni ufficiali, in campo alle ore 21

La diretta live della partita Bologna-Aston Villa per l'andata dei quarti di finale di Europa League. Italiano dovrebbe puntare su Castro nel tridente fiancheggiato da Bernardeschi e Rowe, Emery sceglie Watkins come riferimento offensivo sostenuto da McGinn, Rogers e Tielemans. Diretta TV su Sky e in streaming su Sky-Go e Now.
Bologna-Aston Villa, le formazioni ufficiali
Le scelte di formazione di Italiano e Emery.
BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Heggem, Lucumí, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. Allenatore: Vincenzo Italiano.
ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins. Allenatore: Unai Emery.
Chi è Sandro Schärer, l'arbitro di Bologna-Aston Villa
Lo svizzero Sandro Schärer é l'arbitro designato per dirigere Bologna-Aston Villa, andata dei quarti di finale di Europa League. Il fischietto elvetivo sarà assistito dai connazionali Stéphane De Almeida e Jonas Erni, con Anojen Kanagasingam quarto uomo. In sala VAR Fedayi San, affiancato da Lukas Fähndrich.
Schärer è un direttore di gara con grande esperienza internazionale e ha già incrociato più volte squadre italiane. In questa stagione ha arbitrato il netto 4-0 del PSG sull’Atalanta in Champions League e la finale di Supercoppa Europea vinta dal Real Madrid proprio contro i bergamaschi (2-1). Anche nella scorsa annata è stato protagonista in sfide con club italiani: tra queste Leverkusen-Milan (1-0), Bayern Monaco-Inter (1-2) in Champions e Roma-Athletic Bilbao (2-1) negli ottavi di Europa League.
I precedenti tra Bologna e Aston Villa
Il Bologna ha perso entrambi i suoi confronti europei contro l’Aston Villa disputati a Villa Park: 2-0 nella UEFA Champions League della scorsa stagione e 1-0 all’inizio di questa stagione in UEFA Europa League.
Il primo precedente risale al 22 ottobre 2024, fase a gironi di Champions: finì con vittoria (2-0) della società inglese, grazie alle reti di John McGinn e Jhon Duran. Il secondo è avvenuto proprio nella prima giornata della fase a gironi dell'attuale Europa League: 25 settembre scorso, 1-0 Aston Villa con rete decisiva ancora di McGinn.
Come arriva l'Aston Villa alla partita di Bologna
Dopo la pausa per le nazionali, che ha visto ben undici giocatori impegnati con le rispettive selezioni, l’Aston Villa si è ritrovato a Birmingham per preparare la sfida di Europa League contro il Bologna. A differenza degli emiliani, i Villans non hanno giocato nel weekend, complice il calendario della FA Cup, competizione da cui erano già stati eliminati.
In campionato, la squadra di Unai Emery resta comunque nelle zone alte della classifica, al quarto posto con 54 punti. Tuttavia, l’ultimo periodo non è stato brillante: tre sconfitte consecutive avevano frenato la corsa prima della vittoria per 2-0 contro il West Ham nell’ultima giornata prima della sosta. Ora, tra i due impegni europei, li attende una trasferta delicata contro il Nottingham Forest, in piena lotta per la salvezza.
Come arriva il Bologna alla partita di oggi
Il Bologna vuole continuare a stupire in Europa League e dopo aver eliminato la Roma, nel derby italiano degli ottavi, si appresta ad affrontare l'Aston Villa di Unai Emery, che è una delle principali candidate per la vittoria del torneo. I rossoblù nell'ultimo turno di campionato hanno vinto 2-1 in casa della Cremonese.
Dove vedere Bologna-Aston Villa di Europa League in TV e streaming
Bologna-Aston Villa sarà visibile in diretta TV su Sky Sport Uno (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252). Il match dello stadio Dall'Ara sarà disponibile in diretta streaming su NOW e Sky Go.