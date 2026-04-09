Bologna-Aston Villa LIVE, risultato in diretta della partita di Europa League: le formazioni ufficiali, in campo alle ore 21

Lo svizzero Sandro Schärer é l'arbitro designato per dirigere Bologna-Aston Villa, andata dei quarti di finale di Europa League. Il fischietto elvetivo sarà assistito dai connazionali Stéphane De Almeida e Jonas Erni, con Anojen Kanagasingam quarto uomo. In sala VAR Fedayi San, affiancato da Lukas Fähndrich.

Schärer è un direttore di gara con grande esperienza internazionale e ha già incrociato più volte squadre italiane. In questa stagione ha arbitrato il netto 4-0 del PSG sull’Atalanta in Champions League e la finale di Supercoppa Europea vinta dal Real Madrid proprio contro i bergamaschi (2-1). Anche nella scorsa annata è stato protagonista in sfide con club italiani: tra queste Leverkusen-Milan (1-0), Bayern Monaco-Inter (1-2) in Champions e Roma-Athletic Bilbao (2-1) negli ottavi di Europa League.