Cos'è successo a Buongiorno e Meret prima di Bologna-Napoli: entrambi fuori dalla formazione ufficiale Il Napoli giocherà a Bologna senza due giocatori importanti: Alex Meret e Alessandro Buongiorno. Sia il portiere che il difensore infatti non figurano nell'undici titolare dei partenopei.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il Napoli giocherà una delle partite più importanti della stagione senza due grandi protagonisti della squadra allenata di Antonio Conte: Alex Meret e Alessandro Buongiorno. Sia il portiere che il difensore infatti non figurano nell'undici titolare dei partenopei. A spiegare cos'è accaduto ai due giocatori alla vigilia della sfida del Dall'Ara è stato Cristian Stellini, vice di Conte, che ai microfoni di DAZN ha reso note le condizioni dei due giocatori e i motivi della sorprendente esclusione dalla formazione titolare.

"Meret è stato colpito da influenza un paio di giorni fa e non ha recuperato, non era in condizione – spiega l'allenatore che poi si è soffermato anche su Buongiorno -. Viene da un problema avuto la scorsa partita, in settimana non si è completamente allenato, è rientrato negli ultimi giorni, e in queste partite vogliamo giocatori al 100%". Esordio da titolare dunque in campionato per Scuffet che sarà il sostituto di Meret mentre in difesa la squadra di Conte schiererà la coppia centrale formata da Juan Jesus e Rrahmani.

Per il resto conferme nel Napoli per tutto il resto della formazione.

Stellini ha dunque spiegato che il Napoli ha preferito non rischiare soprattutto Buongiorno puntando su Juan Jesus che ha sempre risposto presente quando chiamato in causa. Occhi puntati però anche su Scuffet che però sicuramente ha un'esperienza importante anche in partite come queste. Da ricordare come i partenopei siano privi anche del terzo portiere Contini. “L’ultimo periodo abbiamo ritrovato molti giocatori e buona compattezza – ha detto poi Stellini chiudendo il suo intervento televisivo -. La scorsa partita ci ha dato fiducia".

Le parole di Stellini prima di Bologna-Napoli

La vittoria contro il Milan dunque fondamentale per avere fiducia maggiore in vista di questa partita. "Ci sentiamo pronti per una partita di questo livello – ha concluso l'allenatore in seconda degli azzurri -. Il Bologna è in condizione ma anche noi siamo su quel livello“. I partenopei nelle prossime partite vogliono conquistare punti importanti sfruttando il triplo impegno dell'Inter in Champions contro il Bayern Monaco e in Coppa Italia contro il Milan. Una vittoria stasera e un ennesimo passo falso dei nerazzurri potrebbe far riprendere la vetta gli azzurri.