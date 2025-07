video suggerito

Balotelli spiega cos'è successo con Vieira: "Il Genoa non ha avuto le pa**e e mi sono ritrovato fuori" Mario Balotelli spiega cos'è successo al Genoa durante la sua esperienza con Vieira in panchina come allenatore: "La società non ha avuto le pa**e e mi sono ritrovato ad allenarmi da solo".

A cura di Fabrizio Rinelli

Mario Balotelli si è ritrovato nuovamente svincolato dopo la stagione vissuta al Genoa con Alberto Gilardino e con Patrick Vieira dopo. L'attaccante bresciano non ha però giocato molto totalizzando solo 6 presenze per circa 56 minuti. Di certo non è quello che si aspettava Supermario il quale ha spiegato cos'è accaduto ai liguri nel corso del podcast ‘Controcampo'. Balotelli irrompe in diretta mentre suo fratello Enock stava rilasciando un'intervista. L'ormai ex attaccante del Genoa fa il punto della situazione dopo il mancato rinnovo con i rossoblù spiegando il suo rapporto con Vieira già complicato prima del suo arrivo in Liguria.

"Quando è arrivato Vieira mi ha chiamato per chiedermi come stavo e come vedevo i giocatori, mi ha chiesto un po' di cose sulla squadra – spiega Balotelli -. Mi sembrava fosse arrivato con buone intenzioni. Poi le prime partite mi ha messo dentro pochi minuti". E qui iniziano i problemi. Balotelli fa sapere di aver chiesto spiegazioni a Vieira circa il suo scarso impiego: "Mi ha risposto che non c'era alcun problema e che preferiva mettere giocatori che corrono – ha detto -. È normale che Pinamonti, che difende tanto, giochi titolare, ma non è neanche giusto che io giochi 2 minuti. Per me era più un problema di antipatia, non calcistico". A questo punto Balotelli tira in ballo anche il Genoa accusando la società di non aver preso posizione in questa vicenda.

Balotelli in azione con la maglia del Genoa.

Le parole di Balotelli su Vieira e il Genoa

"La società, dal momento in cui Vieira faceva risultati non ha avuto le pa**e di dirgli niente – spiega Balotelli -. Gli ho anche scritto un messaggio lunghissimo a cui lui non mi ha mai risposto, mi sono ritrovato ad allenarmi da solo e fuori dal gruppo. La risposta della società è stata: ‘Patrick ha paura che tu non possa accettare il fatto di giocare poco'. E' una grandissima ca**ata, dite piuttosto che gli sto sui coglioni e basta: dite la verità".

Balotelli spiega poi come ha agito la società nei suoi confronti. "Io ho preso impegno con Ottolini, che è venuto a casa mia a prendermi per farmi andare lì – spiega sottolineando che non accetterebbe mai delle scuse -. Mi hanno mancato di rispetto dal punto di vista umano e per questo mi aspetto che non si facciano mai più sentire in vita loro perché hanno avuto sette mesi per ascoltarmi e capire la situazione, non accetto le loro scuse, mi hanno mancato di rispetto".

Balotelli durante la partita contro il Napoli.

Balotelli racconta l'episodio della partita contro il Napoli

L'attaccante 34enne raccontato poi quanto accaduto contro il Napoli: "Ho giocato 4 minuti e quasi facevo gol – sottolinea ancora Balotelli -. E sembrava quasi che avesse preso paura Vieira: ha problemi di protagonismo. Aveva paura che facessi gol, poi dovevo giocare e lui non voleva: questa è più di un'impressione. Ha voluto fare il salvatore del Genoa e l'ha fatto, ma non gli andava giù che potessi far gol. E non gli stava bene che i giornalisti chiedessero di me ogni volta".