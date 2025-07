Belgio-Italia femminile, dove vederla oggi in TV e streaming agli Europei: formazioni e canale TV

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

L‘Italia inizia il suo cammino agli Europei di calcio femminile 2025 contro il Belgio: le Azzurre del CT Andrea Soncin scenderanno in campo oggi, 3 luglio 2025, per la prima partita del gruppo B alle ore 18:00 con diretta TV su RaiDue.

La Nazionale Italiana è stata inserita nel gruppo B con Portogallo, Spagna e Belgio, squadra contro cui farà l'esordio nella competizione: la selezione spagnola non ha bisogno di presentazioni ed una delle favorite per la vittoria finale, oltre ad essere campione del mondo in carica; mentre quello portoghese è un movimento in grande crescita che sta sfornando talenti in maniera costante. Proprio per questo motivo la partita contro il Belgio è fondamentale per le Azzurre: partire col piede giusto sarebbe importantissimo.

Con Andrea Soncin in panchina l’Italia ha disputato 23 partite: 12 in Nations League, 6 nelle qualificazioni europee e 5 amichevoli, collezionando 10 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. In totale ha realizzato 36 gol e ne ha subiti 21, con 11 clean sheet che confermano la solidità difensiva della Nazionale Italiana.

Il torneo continentale, che si gioca in Svizzera, è iniziato ieri e terminerà il 27 luglio: la detentrice del trofeo è l'Inghilterra, che nel 2022 ha battuto in finale la Germania, ma diverse nazionali aspirano a trono delle inglesi di Sarina Weigman.

Partita: Belgio-Italia

Quando: giovedì 3 luglio 2025

Orario: 18:00

Dove: Tourbillon, Sion (Svizzera)

Diretta TV: Rai2

Diretta Streaming: RaiPlay

Competizione: Europei femminili, girone B

Dove vedere Belgio-Italia in Tv e streaming orario e diretta in chiaro

Belgio-Italia sarà visibile in diretta TV in chiaro e gratis sulla Rai, che ha i diritti per tutta la competizione. La partita di Sion tra la selezione azzurra e quella belga si potrà seguire anche in diretta streaming in forma gratuita su RaiPlay.

Belgio-Italia, le probabili formazioni agli Europei femminili

Soncin punta sulla coppia offensiva formata da Cantore e Cambiaghi con le geometrie di Giugliano a far girare la squadra in mezzo al campo. La CT Gunnarsdóttir punta su Tessa Wullaert come unico terminale offensivo appoggiata da Teulings e Eurlings.

BELGIO (3-4-2-1): Lichtfus; Deloose, Tysiak, Cayman; Janssens, Vanhaevermaet, De Caigny, Philtjens; Teulings, Eurlings; Wullaert. CT: Gunnarsdóttir.

ITALIA (3-5-2): Giuliani; Di Guglielmo, Salvai, Linari; Bonansea, Caruso, Giugliano, Severini, Boattin; Cantore, Cambiaghi. CT: Soncin.