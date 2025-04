video suggerito

Due curve, stessa frase: al Maradona i tifosi spingono il Napoli al sogno scudetto, citando una canzone I tifosi del Napoli prima della sfida contro l'Empoli, conclusa con un successo schiacciante, hanno spinto i giocatori all'impresa con una frase "profetica" in chiave Scudetto: "Chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso". Messaggio recepito, vittoria e Inter di nuovo a -3.

A cura di Alessio Pediglieri

Il successo roboante del Napoli contro l'Empoli rilancia le ambizioni Scudetto della squadra di Conte che è stata trascinata alla vittoria nel Monday Night da un pubblico eccezionale, che ha messo in sold out il Maradona con oltre 72 mila paganti. Una atmosfera speciale e splendida, finita nel modo migliore ma iniziata nel modo perfetto: con uno stesso striscione apparso nelle due Curve, Nord e Sud che hanno trascinato i giocatori al risultato sperato, citando una canzone ben precisa.

La grande atmosfera allo stadio ‘Maradona' per il posticipo della 32ª giornata di Serie A in cui il Napoli di Antonio Conte va ha maltrattato l'Empoli, tornando a -3 dall'Inter e continuando a inseguire il sogno dello Scudetto si è vista ancor prima del calcio di inizio. Merito dello straordinario pubblico partenopeo che ha dimostrato in tutto il suo essere come si può diventare effettivamente il 12° uomo in campo.

Lo stesso striscione dalle due Curve: la richiesta si trasforma in realtà

Un appuntamento che appariva decisivo per il testa a testa contro l'Inter capolista, a cui il popolo del Napoli ha risposto nel modo migliore, accorrendo in massa allo stadio per sostenere gli azzurri, che sfoggiavano in campo anche la nuova maglia ‘Partenope' e portando il Maradona al tutto esaurito. Così, poco prima dell'inizio del match, lo spettacolo all'unisono a corroborare l'unità di intenti di un'intera città stretta attorno alla squadra di Conte. Sulle due curve, Nord e Sud, sono apparsi degli striscioni per comporre la stessa identica frase, in chiave tricolore, che è risuonata come un inno di battaglia: "È una regola che vale in tutto l'universo, chi non lotta per qualcosa ha già comunque perso".

La citazione è precisa e profetica: "Combattente"

Parole che molti hanno colto e compreso, tratte da una canzone ben precisa il cui titolo racchiude lo spirito con cui i tifosi hanno voluto che si scendesse in campo e che al 90′ si sono visti esauditi nel modo migliore: una frase presa in prestito da ‘Combattente', una canzone di Fiorella Mannoia che ha spinto al successo e che dovrà essere monito a tutti per la lotta tricolore. Il quarto nella storia partenopea, firmato Antonio Conte.