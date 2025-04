video suggerito

Il Napoli batte 3-0 l’Empoli e si riporta a -3 dall’Inter: McTominay e Lukaku illuminano il Maradona Il Napoli batte 3-0 l’Empoli e si riporta a -3 dall’Inter: McTominay e Lukaku illuminano il Maradona. L’unica nota dolente per Conte è l’infortunio di Juan Jesus. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

McTominay e Lukaku illuminano la notte del Maradona e permettono al Napoli di riportarsi a -3 dall'Inter: la squadra di Antonio Conte batte 3-0 l'Empoli e prosegue nel suo duello con i rivali nerazzurri per lo Scudetto. I partenopei hanno indirizzato il match fin da subito e nella ripresa ha chiuso i conti con un micidiale uno-due.

Super partita di Scott McTominay e Romelu Lukaku, che oltre ai gol hanno trascinato i compagni in ogni azione offensiva.

McTominay e Lukaku schiantano l'Empoli: il Napoli vince 3-0

Il Napoli ha sbloccato la gara proprio con McTominay, che ha sfruttato un'ottima sponda di Lukaku e, dopo aver controllato il pallone in allungo, ha battuto Vasquez con un forte destro dal limite. La squadra di Conte ha tentennato in un paio di circostanze, prima e dopo il gol, perché l'Empoli ha giocato una partita di tutto rispetto per quasi un'ora nonostante il risultato finale sia molto duro.

Lukaku è stato grande protagonista in tutte le azioni da gol e all'inizio della ripresa si è messo in proprio con una conclusione da distanza ravvicinata dopo un'azione manovrata degli azzurri: il belga è uno dei due giocatori dei big-5 campionati europei 2024-25, insieme a Mohamed Salah (27G+18A), ad aver raggiunto la doppia cifra di gol e assist con 12 reti e 10 passaggi vincenti.

A chiudere la pratica ci ha pensato di nuovo McTominay, questa volta con un colpo di testa su cross del solito Big Rom: il calciatore scozzese ha segnato il suo 8° gol in questa Serie A, superando il suo record in un singolo torneo (7 reti nella Premier League 2023/2024 con il Manchester United).

L'unica nota dolente per Antonio Conte è l'infortunio di Juan Jesus, che ha dovuto abbandonare il campo per un problema fisico nel secondo tempo.

Napoli-Empoli, il tabellino

RETI: 18′ e 61′ McTominay, 56′ Lukaku.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Gilmour, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. All. Conte

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Henderson, Grassi, Pezzella; Fazzini, Cacace; Esposito. All. D'Aversa

ARBITRO: Michael Fabbri.