Roma multata dalla UEFA per violazione del Fair Play Finanziario: stangate per Chelsea e Barcellona L'UEFA ha annunciato una multa nei confronti dell'Roma per la violazione del Financial Fair Play: il club giallorosso dovrà corrispondere una multa pari a 3 milioni di euro. Milan e Inter ok, stangate per Chelsea e Barcellona.

A cura di Vito Lamorte

L'UEFA ha annunciato una multa nei confronti della Roma per la violazione del Financial Fair Play. Il club giallorosso è ritenuto colpevole di aver "leggermente superato l’obiettivo intermedio" fissato per l’esercizio finanziario che si conclude nel 2024: la società capitolina, già soggetto a un accordo transattivo nell’ambito del Settlement Agreement firmato nel 2022, dovrà corrispondere una multa pari a 3 milioni di euro.

Sono arrivate le decisioni dalla Camera di Controllo Finanziario dei Club Uefa (CFCB), che ha annunciato le multe ai club monitorati nella stagione 2024-2025: Milan e Inter hanno tutti raggiunto gli obiettivi, multe pesanti per Chelsea (20 milioni), Barcellona (15 milioni), Lione (12,5 milioni) e Aston Villa (11 milioni).

Financial Fair Play, multa di 3 milioni per la Roma dall'UEFA

Secondo quanto comunicato dall'UEFA, la Roma dovrà pagare una multa di 3 milioni di euro per il superamento dei parametri del FFP: la violazione è riconducibile ai criteri di break-even stabiliti all’interno del regolamento del Fair Play Finanziario, che impone ai club di mantenere un equilibrio tra costi e ricavi.

La sanzione di 3 milioni di euro sarà immediatamente esecutiva e non sospesa, poiché scaturisce dal mancato rispetto di una soglia economica già definita e accettata nel precedente accordo stipulato tra il club capitolino e l’organo di controllo UEFA. Nessuna parte della somma sarà differita o condizionata.

I Friedkin hanno scelto di andare incontro ad una multa piuttosto che privarsi di qualche big della rosa oppure o cedere qualche giovane del vivaio.

Non solo la Roma è stata multata. Ci sono altri club sotto il regime di settlement agreement: Hajduk Spalato, Aston Villa FC, Chelsea FC, FC Barcelona e Olympique Lione hanno concordato accordi transattivi con la CFCB per un periodo di 2, 3 o 4 anni.

Milan e Inter ok, obiettivi finanziari raggiunti con l'UEFA

L'UEFA ha comunicato che Milan, Inter, Monaco, Marsiglia, PSG, Beşiktaş, Trabzonspor e Anversa hanno tutti raggiunto gli obiettivi finanziari intermedi stabiliti per l'anno finanziario che termina nel 2024.