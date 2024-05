Il Borussia Dortmund sogna la finale di Champions con il gol di Fullkrug: PSG battuto per 1-0

video suggerito

La trasferta in Germania è costata carissima al PSG che dovrà affrontare in salita il ritorno delle semifinali della Champions League. Trascinato dal caldissimo muro giallo il Borussia Dortmund guadagna un vantaggio fondamentale grazie al gol di Fullkrug nel primo tempo che regala alla sua squadra la vittoria per 1-0 e alimenta il sogno di arrivare in finale.

I tedeschi sono la vera outsider di questa competizione, la piccola Cenerentola che con fatica e qualità è riuscita a entrare nelle migliori quattro squadre d'Europa. E senza paura ha sfidato i giganti del PSG che soprattutto nel secondo tempo hanno trovato diverse occasioni per poter riportare tutto in parità.

I ritmi sono stati alti fin dal primo minuto, con le due squadre che si sono affrontate senza troppa timidezza. Ma lo squillo più importante arriva al 35′, quando Schlotterbeck trova un varco interessante in profondità per Fullkrug che si avventa sul pallone e beffa Donnarumma sul primo palo con un tiro di sinistro.

Il gol gela completamente il PSG che qualche minuto più tardi trema di paura per l'infortunio di Lucas Hernandez, costretto a uscire dal campo prima dell'intervallo per un problema al ginocchio che sembra abbastanza serio. Nella ripresa i parigini scendono in campo con un atteggiamento diverso e in pochi minuti sfiorano per due volte il pari con i tiri di Mbappé e Hakimi che si infrangono entrambi sul palo.

Prima della fine il Borussia Dortmund cerca di fare un passo in avanti verso la finale sfiorando la rete del raddoppio sempre con Fullkrug che si divora l'occasione cadendo in area di rigore senza riuscire a impattare su un pallone preziosissimo. Il PSG ci prova ancora con Dembele che a pochi minuti dalla fine manda il pallone sopra la traversa, sprecando l'ennesima chance di chiudere almeno in pareggio e rendere la gara di ritorno più leggera.