Marotta svela la telefonata di Zhang all’Inter: “C’è chi ci vuole male”. E dice come farà il mercato Marotta ha parlato delle vicende societarie dell’Inter e della situazione con Oaktree con il possibile cambio di proprietà. Un’occasione per soffermarsi anche sul mercato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Situazione molto particolare per l'Inter che mentre sul campo celebra lo Scudetto vinto ormai da tempo, aspetta di conoscere il suo futuro con le vicende societarie a tenere banco, con il possibile cambio ai vertici: Oaktree può diventare il nuovo proprietario dei nerazzurri con la richiesta del fondo a Zhang del pagamento del prestito da effettuarsi in un'unica soluzione il prossimo 20 maggio. Impossibile non parlare di questa situazione per l'AD Marotta prima del match con la Lazio. Il dirigente si è mostrato molto sereno, raccontando anche della telefonata di Zhang alla squadra.

Zhang e la telefonata all'Inter prima della festa Scudetto

Marotta infatti ai microfoni di DAZN, dopo il comunicato del presidente nerazzurro, ha spiegato: "Zhang lo abbiamo sentito stamattina, era felice anche se non ha potuto partecipare alla festa. Ci dà sicurezza al contrario di quello che dice la gente che ci vuole male. Siamo una società virtuosa, sfido chiunque a controllare i nostri conti. Sino ad oggi sono i nostri proprietari e amano l’Inter. Facciamoci scivolare addosso le critiche che arrivano dalle cattive persone".

Cambio di proprietà Inter, Marotta parla direttamente ai tifosi

L'amministratore delegato ha provato a trasferire la sua serenità anche ai tifosi. Insomma il popolo interista può stare tranquillo sul futuro dei campioni d'Italia. Nessuna preoccupazione a suo dire: "La questione riguarda gli azionisti. Posso solo garantire che la società Inter è molto solida, è un percorso molto virtuoso dal punto di vista bilancistico e non abbiamo assolutamente alcun tipo di problema. La famiglia Zhang ama l'Inter e qualsiasi decisione dovesse prendere la prenderà con tanto amore per la società, la storia e i tifosi. Sono molto ottimista che si possa proseguire così. I tifosi possono assolutamente stare tranquilli. Noi siamo una bella società, una bella realtà, abbiamo un gruppo solido di giocatori. Non c'è alcuna preoccupazione, soprattutto dal punto di vista finanziario".

Come sarà il mercato dell'Inter secondo Marotta

Ma quanto sta accadendo può cambiare i piani della società in chiave mercato? Marotta spiega come si muoverà l'Inter (che ha già chiuso per Taremi e Zielinski) in sede di trattative: "Il mercato deve essere fatto di creatività, competenza e fantasia. Ma soprattutto deve essere fatto usando la leva del coraggio, puntando su giovani e giocatori di esperienza. Abbiamo fatto saldi positivi di mercato eppure abbiamo sempre allestito una squadra competitiva. L'anno scorso cambiando 12 giocatori. Coraggio e lavoro sono le nostre caratteristiche principali"