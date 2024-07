video suggerito

Calciomercato: David e Retegui nuovi obiettivi per l’attacco della Roma. Inter su Bijol e Kiwior David e Retegui sono i nuovi obiettivi di mercato per l’attacco della Roma. L’Inter lavora per la difesa: piacciono Bijol e Kiwior. Milan, Tomori nel mirino di una big inglese. La Juve vuole piazzare Huijsen e Soulé per l’assalto a Koopmeiners e Todibo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le ultime news di calciomercato e le trattative di oggi delle squadre di Serie A. La Roma sta lavorando per rinforzare l'attacco e dopo aver perso En-Nesyri, che andrà al Fenerbahçe di José Mourinho, punta Jonathan David e Mateo Retegui. Intanto si lavora sempre sulla pista Matias Soulé: i giallorossi non vogliono accontentare la Juventus (30) e non si smuovono dall'offerta di 25 milioni più bonus.

Il profilo di David è quello che stuzzica di più ma la valutazione fatta dal Lille parte da 30 milioni di euro e questa valutazione può ostacolare la trattativa. Retegui è sul taccuino di diversi club, tra cui la Juventus, ma il Genoa chiede una cifra intorno ai 20/25 milioni di euro. Un altro profilo che piace è Alexander Sorloth ma ha una clausola rescissoria da 38 milioni e Ghisolfi non è intenzionato ad accontentare il Villarreal.

Il tabellone del calciomercato di Serie A inizia ora a entrare nella sua fase più calda.

Inter su Bijol e Kiwior, le news per la difesa di Inzaghi

L'Inter sta lavorando per fare un colpo in difesa e i nomi più gettonati sono due: Jakub Kiwior e Jaka Bijol. L'Arsenal vuole piazzare l'ex-Spezia e che i nerazzurri vorrebbero prelevarlo con una formula il meno impattante a livello economico possibile. Il centrale sloveno dell'Udinese piace alla squadra campione d'Italia, con la concorrenza di Bologna e Fiorentina, ma il club friulano vuole almeno 19 milioni di euro.

Tomori piace al West Ham, Milan sempre su Pavlovic

Fikayo Tomori piace molto al West Ham, che vuole rinforzare la difesa di Julen Lopetegui. Non è la prima volta che gli Hammers puntano il difensore inglese primi sondaggi erano già arrivati nella scorsa estate.

Il club rossonero sta lavorando per portare Pavlovic a Milanello, ma non vuole sfoltire la rosa: la valutazione del calciatore inglese fatta dai rossoneri è di 40/45 milioni, una cifra che il West Ham spenderà ma considerando che ha già investito oltre 40 milioni per l'acquisto di Max Kilman dal Wolverhampton non è detto che non possa ripetersi.

Juve, Koopmeiners e Todibo nel mirino: Giuntoli vuole piazzare Huijsen e Soulé

La Juventus spera di piazzare quanto prima Huijsen e Soulé e da queste cessioni conta di incassare circa 55-60 milioni di euro complessivi. Oltre a fare registrare una doppia clamorosa plusvalenza, la cifra ricavata verrà reinvestita per arrivare ai grandi obiettivi fissati da Giuntoli per completare la rosa.

Per la difesa Jean-Clair Todibo l'obiettivo numero uno ma il Nizza chiede 40 milioni di euro, mentre il vero grande obiettivo per la mediana è Teun Koopmeiners. Il centrocampista olandese viene considerato fondamentale per completare il reparto ma l'Atalanta chiede 60 milioni.

Mercato Napoli, piace Billy Gilmour a centrocampo

Il Napoli ha messo nel mirino del centrocampista del Brighton, Billy Gilmour. Il centrocampista scozzese di 23 anni ha giocato a EURO 2024 con la sua nazionale ed era un pupillo di De Zerbi. Il club inglese ha rifiutato un'offerta da 8 milioni di sterline (circa 9,5 milioni di euro) ma, secondo la BBC, gli azzurri si rifaranno sotto per provare a prenderlo.

Romelu Lukaku attende l'evoluzione della trattativa Osimhen-PSG: il club francese vuole uno sconto rispetto ai 130 milioni della clausola rescissoria e il Napoli non vuole allontanarsi troppo dai parametri. Comunque sarà un affare da oltre 100 milioni di euro per la società partenopea. La prossime settimana sarà decisiva e, appena si chiuderà l'operazione tra i partenopei e i francesi, si aprirà la trattativa col Chelsea per Big Rom: c'è l'accordo per un triennale da circa 10 milioni lordi a stagione, con i benefici del Decreto Crescita, col calciatore ma il club inglese vorrebbe almeno 30 milioni di euro per il cartellino mentre il Napoli non vorrebbe andare oltre i 25.