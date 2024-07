Soulé vuole solo la Roma e blocca il mercato della Juve, Giuntoli minaccia di rimandarlo in Next Gen

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Matias Soulé vuole solo la Roma e blocca il mercato della Juventus: Giuntoli minaccia di rimandarlo in Next Gen se non accetta la Premier League. Il calciatore argentino vorrebbe rimanere in Italia e giocarsi le sue chance in giallorosso ma l'offerta dei capitolini non soddisfa la dirigenza bianconera, che vorrebbe vendere l'ex Frosinone in Inghilterra per poter far entrare quanto più denaro possibile subito.

La Vecchia Signora non sembra disposta a scendere sotto i 35 milioni di euro per il cartellino del suo giocatore mentre la Roma non andrà oltre i 28 milioni. Una situazione che sta diventando molto complicata per tutte le parti in causa e che sta portando un po' di tensione in casa bianconera.

Soulé blocca il mercato della Juve, Giuntoli minaccia di rimandarlo in Next Gen

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, Soulé e Giuntoli avrebbero avuto una chiacchierata informale a porte chiuse durante la quale il dirigente bianconero ha chiarito la posizione della Juventus sulla situazione: "Allora, capiamoci bene. O accetti la Premier nel momento in cui arriva l’offerta giusta oppure stai qui e giochi in Next Gen".

L'ex Frosinone non si sarebbe scomposto più di tanto e avrebbe detto a Giuntoli che sarebbe andato via dalla Juve solo per vestire la maglia della Roma. Una situazione a dir poco spigolosa per la dirigenza juventina, che ha bisogno di muovere un paio di pedine in uscite (Soulé e Huijsen) per fare entrare un po' di denaro nelle casse da poter utilizzare per completare la rosa.

Tensione Soulé-Giuntoli: il duro confronto

Dopo il confronto che c'è stato tra le parti, adesso bisogna capire in che modo questa situazione possa risolversi per il bene di tutti: Soulé non sembra rientrare nei piani di Thiago Motta e quindi della Juve, ma non è disposto ad accettare altre destinazioni se non la Roma. La dirigenza bianconera ha fissato il prezzo di 35 milioni di euro e non sembra disposta a scendere, ma i giallorossi non andranno oltre i 28 secondo le ultime ricostruzioni degli esperti di mercato.

Una storia che sembra destinata a proseguire ancora per qualche giorno ma le vie del mercato sono infinite e non è detto che possa sbloccarsi da un momento all'altro.