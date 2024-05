PSG-Borussia Dortmund, dove vederla in TV e streaming su Canale 5, Amazon Prime o Sky: le formazioni

video suggerito

PSG-Borussia Dortmund è il match valido per la semifinale di ritorno di Champions League. La sfida tra la squadra allenata da Luis Enrique e quella di Terzic si giocherà oggi, martedì 7 maggio al Parco dei Principi di Parigi alle 21:00. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

A cura di Fabrizio Rinelli

PSG-Borussia Dortmund è il match valido per la semifinale di ritorno di Champions League. La sfida tra la squadra allenata da Luis Enrique e quella di Edin Terzic si giocherà oggi, martedì 7 maggio al Parco dei Principi di Parigi con calcio d'inizio alle ore 21:00. Partita decisiva per capire chi tra francesi e tedeschi andranno a giocarsi la finale di Wembley. Nel match d'andata giocato in Germania a spuntarla è stato il Dortmund capace di battere i campioni di Francia con il punteggio di 1-0 grazie al gol decisivo di Füllkrug.

I padroni di casa nel match d'andata hanno difeso con le unghie e con i denti il gol di vantaggio rischiando anche di subire due volte gol nella stessa azione. Protagonista è stato Mbappé capace di colpire il palo dopo un'azione personale al pari di Hakimi che sulla ribattuta del tiro dell'attaccante francese ha colpito l'altro palo. I parigini sono a caccia della loro seconda finale di Champions nella storia del club dopo quella del 2020 quando il PSG affrontò il Bayern Monaco di Lewandowski. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: PSG-Borussia Dortmund

Data: martedì 7 maggio 2024

Orario: 21:00

Dove si gioca: stadio Parc des Princes, Parigi

Canale TV: Canale 5, Sky

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Mediaset Infinity

Competizione: Champions League, semifinale ritorno

Dove vedere PSG-Borussia Dortmund di Champions League in diretta TV: orario e canale

PSG-Dortmund sarà trasmessa in diretta tv sulla piattaforma satellitare di Sky. Tutti gli abbonati potranno collegarsi così ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 251 oltre a Sky Sport 4K per godersi lo spettacolo della partita. La telecronaca del match è affidata a Massimo Marianella con il commento tecnico di Giancarlo Marocchi. Da bordocampo ci saranno Gianluca Di Marzio e Gianluigi Bagnulo. PSG-Borussia Dortmund sarà inoltre disponibile anche in chiaro e gratis per tutti su Mediaset Canale 5.

PSG-Borussia Dortmund, dove vederla in streaming

La sfida tra PSG e Borussia Dortmund sarà inoltre disponibile per tutti gli abbonati anche in diretta streaming sull'app di Sky Go. Sarà necessario scaricarla su dispositivi mobili e fare accesso con le proprie credenziali per assistere allo spettacolo della partita. Inoltre la possibilità per tutti i tifosi di vedere la sfida su NOW, il sito di streaming on-demand di Sky. La gara sarà trasmessa anche su Mediaset Infinity oppure la si potrà vedere collegandosi direttamente al sito di Sportmediaset.

Le probabili formazioni di PSG-Borussia Dortmund di Champions League

Il PSG scenderà in campo con il classico 4-3-3 di Luis Enrique. Il tecnico spagnolo dovrà però fare a meno di Lucas Hernandez fuori a causa di un grave infortunio. Al suo posto Beraldo completerà il reparto arretrato con Hakimi, Marquinhos e Nuno Mendes. A centrocampo Fabian Ruiz, Vitinha e Zaire-Emery con Dembélé, Mbappé e uno tra Barcola e Kolo Muani a completare il tridente offensivo.

Nel Borussia Dortmund invece Terzic potrebbe confermare gli stessi uomini dell'andata nel 4-2-3-1 di partenza con Ryerson, Schlotterbeck, Hummels e Maatsen in difesa davanti a Kobel. Emre Can e Sabitzer in mediana con Sancho, Brandt e Adeyemi alle spalle dell'unica punta Fullkrug.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Lucas Hernandez, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, Zaire-Emery; Dembélé, Mbappé, Barcola. All. Luis Enrique.

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Schlotterbeck, Hummels, Maatsen; Emre Can, Sabitzer; Sancho, Brandt, Adeyemi; Fullkrug. All. Terzic.