Napoli-Mantova dove vederla oggi in TV e diretta streaming: le formazioni della partita amichevole Napoli-Mantova è la seconda uscita stagionale della squadra di Antonio Conte: fischio d’inizio alle ore 18:00 con diretta tv e streaming su One Football. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Foto dal profilo X della SSC Napoli.

Il Napoli targato Antonio Conte scende in campo per la seconda amichevole in vista della stagione 2024-2025 contro il Mantova. Gli azzurri giocano oggi, sabato 20 luglio, nello stadio Comunale di Carciato con fischio d'inizio alle ore 18:00. Diretta tv e streaming su One Football.

Dopo la prima uscita stagionale contro l’Aunane, i partenopei affronteranno sempre il club virgiliano, che è salito in Serie B, e sta facendo il ritiro pre-campionato nella località trentina di San Lorenzo Dorsino. Un test sicuramente più interessante per i partenopei di Conte, che stanno ancora lavorando sul mercato per puntellare la rosa, e capiranno a che punto sono contro la squadra di Davide Possanzini.

Il Napoli scenderà in campo in altre tre occasioni prima dell'inizio della stagione e affronterà l'Adana Demirspor, domenica 28 luglio ore 20:00; il Brest, mercoledì 31 luglio ore 20:00; e il Girona, domenica 3 agosto ore 18:30.

Partita: Napoli-Mantova

Dove: stadio Comunale, Carciato

Quando: sabato 20 luglio 2024

Orario: 18:00

Diretta TV: One Football

Diretta Streaming: One Football

Competizione: amichevole

Dove vedere Napoli-Mantova in diretta TV

La seconda uscita stagionale del Napoli contro il Mantova verrà trasmessa in diretta e in esclusiva solo su OneFootball a pagamento al costo di 1,99 euro: per vederla in tv bisogna scaricare l'app di OneFootball su un televisore compatibile

Napoli-Mantova dove vederla in diretta streaming

La seconda amichevole degli azzurri sarà trasmessa in diretta streaming sul sito di OneFootball o scaricando l'app su dispositivi mobile.

La probabile formazione del Napoli contro il Mantova

Antonio Conte non cambierà molto rispetto a quanto visto nella prima uscita contro l'Anaune. Politano e Lindstrom nel tridente con Simeone.

NAPOLI (3-4-2-1): Caprile; Rafa Marin, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Anguissa, Gaetano, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Simeone. Allenatore: Conte.