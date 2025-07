video suggerito

Fluminense-Chelsea dove vederla oggi in TV e streaming: orario, formazioni e canale TV Fluminense-Chelsea è il match valido per la semifinale al Mondiale per Club. La sfida tra la squadra brasiliana e quella inglese si giocherà oggi, martedì 8 luglio, alle ore 21:00 italiane. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Fabrizio Rinelli

Fluminense-Chelsea è il match valido per la semifinale al Mondiale per Club. La sfida tra la squadra brasiliana e quella inglese si giocherà oggi, martedì 8 luglio, alle ore 21:00 italiane. La squadra allenata da Renato Gaucho non ha alcuna voglia di fermarsi dopo essersi distinta come sorpresa di questa nuovissima competizione eliminando prima l'Inter agli ottavi e poi l‘Al Hilal di Simone Inzaghi ai quarti. Dall'altra parte c'è invece il Chelsea che dopo aver vinto l'ultima Conference League punta al successo anche al Mondiale per Club con Enzo Maresca in panchina.

I Blues nel corso del loro cammino nella nuova competizione FIFA arrivano a questa semifinale dopo aver battuto il Benfica agli ottavi e il Palmeiras ai quarti. Sulla carta anche la sfida contro il Fluminense sembra abbordabile rispetto a PSG-Real Madrid presente dall'altra parte del tabellone ma la squadra di Thiago Silva non vuole smettere di sorprendere e punta tutto sulla finalissima del Mondiale. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni che i due allenatori sceglieranno di mandare in campo.

Partita: Fluminense-Chelsea

Quando: martedì 8 luglio 2025

Orario: 21:00 (ora italiana)

Dove: MetLife Stadium, East Rutherford

Diretta TV: DAZN, Canale 5

Diretta Streaming: DAZN, Sportmediaset.it

Competizione: Mondiale per Club 2025, semifinale

Dove vedere Fluminense-Chelsea in TV, la diretta in chiaro

Fluminense-Chelsea sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Canale 5, oltre che su DAZN. Non ci sarà bisogno di sottoscrivere un abbonamento alla piattaforma ma basterà registrarsi attraverso la propria mail e collegarsi alla finestra dedicata all'evento per assistere alla sfida tra brasiliani e inglesi attraverso la app presente su Smart Tv.

Dove vedere Fluminense-Chelsea in diretta streaming

La partita fra Fluminense e Chelsea sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming gratuitamente sull‘app di DAZN scaricabile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o tramite collegamento al sito ma anche su Mediaset Infinity. Anche in questo ultimo caso bisognerà collegarsi all'applicazione o al sito web attraverso il proprio dispositivo e registrarsi con la propria e-mail senza nessun costo. In alternativa ci si potrà collegare direttamente al sito Sportmediaset.it.

Fluminense-Chelsea, le formazioni dei quarti del Mondiale per Club

FLUMINENSE (3-5-2): Fabio; Ignacio, Thiago Silva, Thiago Santos; Samuel Xavier, Bernal, Hercules, Nonato, Fuentes; Arias, Cano. All. Renato Gaucho.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Malo Gusto, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Enzo Fernandez, James; Palmer, Nkunku, Pedro Neto; Joao Pedro. All. Maresca.