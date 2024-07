video suggerito

Inter-Lugano dove vederla oggi in TV e diretta streaming: le formazioni della partita amichevole La prima uscita stagionale dell'Inter campione d'Italia in carica sarà contro il Lugano: in campo al Bper Training Center di Appiano Gentile, fischio d'inizio alle ore 18:30. Dove vedere la partita in TV e streaming, le probabili formazioni.

A cura di Vito Lamorte

L'Inter scende in campo per la prima amichevole stagionale contro il Lugano: la squadra campione d'Italia ospiterà oggi, mercoledì 17 luglio 2024, gli elvetici al Bper Training Center di Appiano Gentile per quello che è diventato un appuntamento fisso per aprire la stagione nerazzurra. Fischio d'inizio alle ore 18:30.

La squadra di Simone Inzaghi ha iniziato a lavorare da pochi giorni e ieri ha svolto solo una seduta mattutina in vista della prima uscita stagionale: non ci sarà Zielinski ma si vedranno in campo sia il nuovo portiere Josep Martinez che il nuovo attaccante Mehdi Taremi. Il Lugano è più avanti con la preparazione perché affronterà la prima uscita ufficiale sabato 20 luglio: nell'ultima amichevole ha battuto il Parma per 3-1.

Il programma delle amichevoli dell'Inter: dopo aver affrontato il Lugano, la banda di Simone Inzaghi testerà la sua condizione contro Pergolettese, Las Palmas, Pisa, Al-Ittihad e Chelsea prima dell'esordio in campionato il 17 agosto contro il Genoa.

Partita: Inter-Lugano

Dove: Bper Training Center, Appiano Gentile

Quando: mercoledì 17 luglio 2024

Orario: 18.30

Diretta TV: /

Diretta Streaming: /

Competizione: amichevole

Dove vedere Inter-Lugano in diretta TV

La prima uscita stagionale dell'Inter non verrà trasmessa in diretta TV: non è chiaro se la partita sarà trasmessa dai canali social della squadra campione d'Italia in carica o sul sito.

Inter-Lugano dove vederla in diretta streaming

Al momento non risulta nessuna copertura neanche in streaming per la partita amichevole tra Inter e Lugano.

La probabile formazione dell'Inter contro il Lugano

Simone Inzaghi potrebbe lanciare subito Martinez e Taremi nella formazione titolare per valutare lo stato di forma e il modo in cui si sono adattati alla nuova squadra.

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Vanheusden, Stante; Carlos Augusto, Akinsanmiro, Agoumé, Mkhitaryan, Fontanarosa; Taremi, Correa. Allenatore: Inzaghi.

LUGANO (4-3-1-2): Saipi; Brault-Guillard, Mai, El Wafi, Valenzuela; Doumbia, Belhadj, Bislimi; Cimignani; Bottani, Aliseda. Allenatore: Mattia Croci-Torti.